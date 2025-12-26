山下美月、乃木坂46現役メンバーとクリスマスパーティー 豪華手料理も披露「卒業しても仲良しなのエモい」「クオリティがレベチ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/26】元乃木坂46で女優の山下美月が12月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。乃木坂46の伊藤理々杏とともにクリスマスパーティをしたことを報告し、反響を呼んでいる。
【写真】26歳元乃木坂人気メン、クリスマスの豪華手料理が話題
山下は「昨日は仕事終わりにクリスマスパーティ」とつづり、食卓の様子を投稿。「ずっと前から予約してたスンスンケーキ」と言葉を添えており、キャラクターのスンスンがのっているケーキや、トマトとチーズのサラダ、クリームシチューやアヒージョ、サーモンのサラダなどが彩りよく盛り付けられた食卓を公開している。
また投稿が「＠riria.ito_official」と伊藤にタグ付けされていることから、伊藤とのクリスマス会だったようで、伊藤本人も自身のストーリーズでこの投稿を引用し「いぇい」とクリスマスツリーの絵文字とともに投稿している。
この投稿は「料理のクオリティがレベチ」「食器も盛り付けもセンス抜群」「スンスンのケーキ可愛すぎて食べるの勿体ない」「仕事終わりにこれだけ準備できるの凄すぎる」「卒業しても仲良しなのエモい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳元乃木坂人気メン、クリスマスの豪華手料理が話題
◆山下美月、伊藤理々杏とクリスマス過ごす
山下は「昨日は仕事終わりにクリスマスパーティ」とつづり、食卓の様子を投稿。「ずっと前から予約してたスンスンケーキ」と言葉を添えており、キャラクターのスンスンがのっているケーキや、トマトとチーズのサラダ、クリームシチューやアヒージョ、サーモンのサラダなどが彩りよく盛り付けられた食卓を公開している。
◆山下美月の投稿に反響
この投稿は「料理のクオリティがレベチ」「食器も盛り付けもセンス抜群」「スンスンのケーキ可愛すぎて食べるの勿体ない」「仕事終わりにこれだけ準備できるの凄すぎる」「卒業しても仲良しなのエモい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】