peco、手作りクリスマスディナー公開「にんじんリボン可愛い」「ママの愛情たっぷり」と反響
【モデルプレス＝2025/12/26】タレントのpecoが12月26日、自身のInstagramを更新。手作りのクリスマスディナーを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳ママタレ「可愛い」と話題のクリスマス料理
pecoは、「毎年変わり映えのないメニューやけど、今年も一応クリスマスディナー 」とつづり、食卓にずらりと並べられた手料理を公開。「今年は息子とふたりやしボリュームめちゃくちゃ少なめやけど、うわぁ ってうれしいリアクションしてくれる限り、お料理苦手ママがんばるね 」と記しているものの、人参のリボンがのったカプレーゼサラダやチキン、ジンジャーマンを形どったケチャップライスなどが可愛らしいクリスマス食器や絵本などとともに並んだ、豪華な食卓となっている。
この投稿には「にんじんリボン可愛い」「ママの愛情たっぷりですね」「お料理苦手なんて嘘みたい」「食器のセンスがpecoちゃんらしい」「息子くんの喜ぶ顔が浮かびます」といったコメントが寄せられている。
pecoとryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
◆peco、手作りクリスマスディナー公開
◆pecoの投稿に反響
