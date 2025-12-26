¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛKI_EN¡¢½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ã´ñ±ï¥Î°í¡ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÃÏ¸µ¡¦µþÅÔ¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡×
µþÅÔÈ¯3¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¤ÎKI_EN¤¬12·î21Æü¡¢KYOTO MUSE¤Ç¼«¿È½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ã´ñ±ï¥Î°í¡ä¤òÂçÀ®¸ù¤Ë¼ý¤á¤¿¡£Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï12·î14Æü¤ÎÅìµþ¸ø±é¤ò´Þ¤à2ÅÔ»Ô2²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
2024Ç¯11·î¤Ë¥È¥¤¥º¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤è¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2025Ç¯3·î¤È8·î¤ËµþÅÔ¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿KI_EN¡£¤½¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ã´ñ±ï¥Î°í¡ä¤Ï11·î19ÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÎ¹Î©¤Á¤Î¤È¤¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿¼«¿È½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎMC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àè¤´¤í¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¸ø±é¤â¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âµþÅÔ¤ÏKI_EN¤Î¥Û¡¼¥à¡£±þ±ç¥à¡¼¥ÉËþºÜ¤Î¤È¤Æ¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³«±é»þ¹ï¤Î¾¯¤·Á°¤Ë²ñ¾ì¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢´û¤Ë¥Õ¥í¥¢¤Ë¤ÏÇ®µ¤¤È¹âÍÈ´¶¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥Ã¥º¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¿Í¡¢¼êºî¤ê¤Î¤¦¤Á¤ï¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡£¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÈÁí½Ð¤Ç¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤¾¡É¤È¤¤¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â¥¦¥¥¦¥¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç³«±é¤Î»þ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï³§¡¢¥Ð¥ó¥É¥í¥´¤ÈËÜ¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¾Æ°õ¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÌÚ»¥¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¥Á¡¼¥à´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ÏµÀ±àº×¤Ç¿ÀÍÁÃ´¤®¤¬¼ó¤«¤é²¼¤²¤ëÌÚ»¥¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£Èà¤é¤¬µþÅÔÈ¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Îââ»ý¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¥í¥´¤¬Âç¤¤¯¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤¬Ä¥¤é¤ì¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÄóÅô¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²ñ¾ìÆâBGM¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔ¦Á-STATION¤ÇKI_EN¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØOTABI STATION¡Ù(Ëè½µ¶âÍË24:30¡Á25:00)¤ÎCM¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÃí°Õ»ö¹à¤Î±Æ¥¢¥Ê¤¬Î®¤ì¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
Äê¹ï¤ò¾¯¤·²á¤®¤¿º¢¡¢SE¤¬Î®¤ì¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÄóÅô¤Ë¤â²Ð¤¬Åô¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÌîÀîÁÖÎÉ(Vo, G)¡¢¶¶ËÜÊâÌ´(Key)¡¢ß·É÷²í(Gt)¤Î3¿Í¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤«¤éÎÓ½ãÇµ²ð(Dr)¤ÈÄØÂóÏ¯(B)¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥¸¥ç¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢È×ÀÐ¤ÎÉÛ¿Ø¤Çº£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÎ×¤ó¤À¡£
ÌîÀî¡¢¶¶ËÜ¡¢ß·¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÊÂ¤ó¤ÇÎ©¤Á¡¢¡Ö¤è¡¼¤µ¤Î¡ª ¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã¡ª(x 3²ó)¥è¡¼¡ª¡×¤ÈµÀ±àº×¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¼êÄù¤á¤ò¹Ô¤¦¡£8·î¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ÎÄù¤á¤Ë¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¼êÄù¤á¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤â¤â¤Á¤í¤óÂçÀ¼¤ÇÀÆ¾§¤·¡¢¤Î¤Ã¤±¤«¤é¾ìÆâ¤Ë°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÂÔ¤¿¤»¤¿¤Ê¡¢KYOTO MUSE¡ª¡×¤ÈÌîÀî¤¬¶«¤Ó¡¢¡ÖÀº¬¡×¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤«¤ÄÁÖ¤ä¤«¤Ë¶Á¤«¤»¤ë¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¿¤Ó¤ë²ÎÀ¼¤È¥Ð¥ó¥É¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ïµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áá¤¯¤âÂ¿¹¬´¶¤ò´¶¤ëºÇ¹â¤ÎËë³«¤±¤À¡£Â³¤±¤Æ¥í¥Ã¥¯¤Ê¡ÖÁÏÂ¤¤È´¶Æ°¡×¤Ø¡£°ìÄ°¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Îý¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿³Ú¶Ê¹½À®¤ä¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÌ¯¤Ë¼ÂÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤ÆÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£ÌîÀî¤È¶¶ËÜ¤¬¥Ä¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¤È¤ë¡ÖFifty-Fifty¡×¤Ç¤Ï¡¢ß·¤Î²ÚÎï¤Ê¥¿¥Ã¥Ô¥ó¥°ÁÕË¡¤¬ßÚÎö¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï¼ê¤ò¤¢¤²¤Æ¤³¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¡£
¡Ö²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¡ã´ñ±ï¥Î°í¡ä¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡¼¡ª¡×¤ÈÌîÀî¤¬¸µµ¤¤Ë°§»¢¤·¡¢¥«¥ó¥È¥ê¡¼Ä´¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬·Ú²÷¤Ê¡Öµ²±¤ÎÃÏ¿Þ¡×¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¡ÖÎØ²ö¡×¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥é¡¼¥É¡Ö½ÕÉ÷¡×¤òÏ¢Â³¤ÇÈäÏª¡£¤É¤Î¶Ê¤â¥°¥Ã¥É¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ç¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÉ½¾ð¤âÉý¹¤¤¡£¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ëÌîÀî¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Ö¤ê¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Â³¤¯MC¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢µþÅÔ¤Ï¡£³Ú¤·¤¤¤Í¡×¤ÈÌîÀî¡£¶¶ËÜ¤¬¡Ö1¶Ê1¶Ê¤Ë¼êÄù¤á¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤ä¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥Õ¥í¥¢¤«¤é¤Ï°¦¤Î¤¢¤ë¥¬¥ä¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡£¡ÖÅìµþ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¼¥Ç¥«¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£µþÅÔ¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤ÈÌîÀî¤¬¾Ð¤¤¤â¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌîÀî¤Ï1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÎ¹Î©¤Á¤Î¤È¤¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤¬Î¹Î©¤Ä»þ¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙÄ°¤ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æºî¤ê»Ï¤á¤Æ¡£¡ÈÅù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë²Î¤¨¤ë²Î¤ò²Î¤ª¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç8¶Ê¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¨¡¨¡ÌîÀîÁÖÎÉ
¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ª¥ß¥è¥¦¤ÈKI_EN¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖÎ¹Î©¤Á¤Î¤È¤¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò±Ã»³ÅÅ¼Ö¡ÈÈ¬À¥Èæ±Ã»³¸ý±Ø¡É¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ß·¤ÎÈ±¿§¤ÈÅÅ¼Ö¤Î¿§¤¬Á´¤¯Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¾Ð¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Ø¡£À¸¤À¸¤¤ÈÌÄ¤é¤µ¤ì¤ë¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ë¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¡¢º£¸å¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¾ì½ê¤Ç²Î¤ï¤ì¤ëÂåÉ½¶Ê¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤¿¡£¥Ð¥é¡¼¥É¥½¥ó¥°¡ÖÌ´¤Î¤Þ¤¿Ì´¡×¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÄ°¤«¤»¡¢¤³¤³¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤Ø¡£¶¶ËÜ¤Î¥½¥í¡¢ß·¤Î¥½¥í¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢ÌîÀî¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¥½¥í¤òÈäÏª¡£¤½¤³¤«¤é¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤ó¤Ê¡×¤Ø¡£¥¯¥é¥Ã¥×¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¿´Äì³Ú¤·¤½¤¦¤À¡£
ÆÍÇ¡¡¢Èà¤é¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØOTABI STATION¡Ù¤Î¥¸¥ó¥°¥ë¤¬Î®¤ì¡¢¸ø³«¼ýÏ¿¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÎ¹Î©¤Á¤Î¤È¤¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤é²áµî¤«Ì¤Íè¤É¤Ã¤Á¡©¡×¡Ö2026Ç¯¤ÎÊúÉé¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤Ç¡¢ÏÂµ¤é½¡¹¤È¥È¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¡£¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï12·î26ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤ËÌá¤ë¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤³Ú¶Ê·²¤ÇÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ß·¤¬ÊÔ¶Ê¤·¤¿¡ÖBetter (ALBUM ver.)¡×¡¢¶¶ËÜ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥é¥Ã¥×¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¥·¥ß¥é¡¼¡×¡¢¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÈÀÖ¤¤¾ÈÌÀ¤¬ÍÅ±ð¤Ê¡ÖÃãÃì¡×¤¬¥¨¥Ã¥¸¡¼¤ËÁÕ¤Ç¤é¤ì¤¿¡£Ç®µ¤¤È´¿´î¤¬½¼Ëþ¤¹¤ë²ñ¾ì¡£³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¡£¡Ö»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È2¶Ê¡×¤ÈÌîÀî¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¹¤ë¤È¡Ö¤¨¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤ÆÌîÀî¤¬ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£ºòÇ¯11·î1Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ1Ç¯¡£3¿Í¤Ç³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Æ¡¢1Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤¤¤¦·Á¤ò»Ä¤»¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼¤â¹Ô¤¨¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÁý¤¨¤Æ¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¤¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âËÍ¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÆü¡¹ÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¨¡¨¡ÌîÀîÁÖÎÉ
¥Õ¥í¥¢¤«¤é¤ÎÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¥¬¥ä(¤ª¤½¤é¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤È´é¸«ÃÎ¤ê¤È»×¤ï¤ì¤ë)¤Ë¤¿¤¸¤¿¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢ÌîÀî¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ç¥«¤¤À¼½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ¤Ç¤â¼¡¥Ð¥é¡¼¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¡¢¥Õ¥í¥¢¤òÂçÇú¾Ð¤Î±²¤ËÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê¶õµ¤´¶¤À¡£¤½¤·¤Æ²Î¤ï¤ì¤¿¥é¥¹¥È2¶Ê¡£ÁÔÂç¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤È²¦Æ»¤ÎJ-POP¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¿´¤ËÝî¤ß¤ï¤¿¤ë¡ÖÀ±¶õ¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¾ì½ê¡×¤òºÇ¸å¤Î1²»¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÆÏ¤±¡¢ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Ï¡ÖBetter¡×¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¥í¥Ã¥¯¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¥¯¥é¥Ã¥×Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¡Ö¥è¡¼¥¤¥è¡¼¥¤¡×¡Ö¥Û¥¤¥Ã¥È¥Û¥¤¥Ã¥È¡×¤ÈµÀ±àº×¤Î¸æ¿ÀÍÁ¤Î³Ý¤±À¼¤¬¡£¤ä¤¬¤Æ¤½¤ì¤¬ÅÁÇÅ¤·¡¢¥Õ¥í¥¢Á´ÂÎ¤Ëº×¤ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤¾ÃÏ¸µµþÅÔ¤Ê·ëÂ«ÎÏ¤È¥Û¡¼¥à´¶¤À¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼¥°¥Ã¥ºT¥·¥ã¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤¿ÌîÀî¡¢¶¶ËÜ¡¢ß·¤¬¡Ö¤è¡¼¤µ¤Î¡ª ¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã¡ª ¥è¡¼¡ª¡×¤Ç¼êÄù¤á¤·¤Æ¡Ö¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¿Í¡¼¡ª¡×¤ÈÌîÀî¤¬Ìä¤¦¤ÈÂ¿¤¯¤Î¼ê¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¶¶ËÜ¤Ë¤è¤ë¿·¥°¥Ã¥º¾Ò²ð¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë1¶ÊÌÜ¤Ï3¿Í¤À¤±¤Ç¡ÖÆüÀ²¡×¤ò¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÈäÏª¡£¡ÈÍä¤ß¤Ê¤¯À¡¤ßÅÏ¤ë Ì¤Íè¤ò·È¤¨¤Æ ¹â¤¯¹â¤¯¾å¾ºµ¤Î®¤òÇØ¤Ë¼õ¤± º£Èô¤ÓÎ©¤Ä¡É¤È¤¤¤¦À²¤ì¤ä¤«¤Ê²Î»ì¤Ï¡¢º£¤ÎKI_EN¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÌîÀî¤Î¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤â¹â¤¯Å·¤ò´Ó¤¡¢Èþ¤·¤¯¶õµ¤¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÎÎÓ¤ÈÄØ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡¢Æó¿Í¤¬¥±¡¼¥¤ò¼ê¤ËÅÐ¾ì¡£¥é¥¤¥ÖÁ°Æü¤Ë22ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ß·¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¶¶ËÜ¤ÎÈ¼ÁÕ¤ÈÌîÀî¤Î²Î¤Ç¡ÖHappy Birthday¡×¤ò²Î¾§¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÁ°Æü¤Ë¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£ß·¤Ï¡ÖºÐ¤ò¤È¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó½Ë¤ï¤ì¤ëµ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¤³¤³¤Ç¥È¥Ã¥×¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¼êÅÏ¤µ¤ì¡¢µÇ°»£±Æ¸å¤Ë¡¢¥Õ¥í¥¢¤«¤é¡Ö¥Û¥¤¥Ã¥È¥Û¥¤¥Ã¥È¡×¤È³Ý¤±À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢Çò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿ß·¤¬ËÜÆü3²óÌÜ¤Î¡Ö¤è¡¼¤µ¤Î¡ª¡×¤ÇÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
ÌîÀî¤Ï²þ¤á¤Æ¡ÖËÜÆü¡¢½é¥Ä¥¢¡¼¡ã´ñ±ï¥Î°í¡äºÇ½ªÆü¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç³Ú¤·¤¤1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³Ú¤·¤¤1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Î¡¼¥Ï¡¼¥È¡×¤òÍ¥¤·¤¯ÁÔÂç¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£¡Ö¤Þ¤¿ÍèÇ¯²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª KI_EN¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¶«¤ó¤ÀÌîÀî¡£¡Ö2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¼êÄù¤á¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á´°÷¤Ë¤è¤ëÞÕ¿È¤Î¡Ö¤è¡¼¤µ¤Î¡ª¡×¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡ãKI_EN½é¥Ä¥¢¡¼ 2025 ¡Ö´ñ±ï¥Î°í¡×¡ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÏÃÏ¸µ¤é¤·¤¤½Ëº×¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯3¿Í¤òÁ°¤ØÁ°¤ØÁ÷¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ëþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢²¿ÅÙ¤â¶Á¤¤¤¿¡Ö¤è¡¼¤µ¤Î¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ï¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¤ª¼é¤ê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âKI_EN¤Î3¿Í¤¬¸Ø¤ê¤Ç¼«Ëý¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¸Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Èà¤é¤Î¿Ê²½¤òÀ®Ä¹¤òÌö¿Ê¤ò¡¢¿´¤«¤éË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éKI_EN¤¬¤Ä¤à¤°¡È´ñ±ï¡É¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýµ×ÊÝÅÄ±ÍÍý
»£±Æ¡ý¥ª¥¬¥ï¥¿¥¯¥ä
¡¡
¢£¡ãKI_EN½é¥Ä¥¢¡¼ 2025 ¡Ö´ñ±ï¥Î°í¡×¡ä12·î21Æü(Æü)¡÷µþÅÔ¡¦KYOTO MUSE ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
01 Àº¬
02 ÁÏÂ¤¤È´¶Æ°
03 Fifty-Fifty
04 µ²±¤ÎÃÏ¿Þ
05 ÎØ²ö
06 ½ÕÉ÷
07 Î¹Î©¤Á¤Î¤È¤
08 Ì´¤Î¤Þ¤¿Ì´
09 Ëº¤ì¤é¤ì¤ó¤Ê
10 Better(ALBUM ver.)
11 ¥·¥ß¥é¡¼
12 ÃãÃì
13 À±¶õ¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¾ì½ê
14 Better
encore
en1 ÆüÀ²(Acoustic ver.)
en2 ¥¹¥Î¡¼¥Ï¡¼¥È
¡¡
¢£¥é¥¤¥Ö¡¿¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¢§¡ãno-no ¡ß ESAKA MUSE pre. NEW SINGLE¡Ú¼ê¤ò¿¶¤ë¡ÛRelease Event¡Øµ²±¤Î²ÖÂ«¡Ù¡ä
1·î28Æü(¿å)¡¡Âçºå¡¦ESAKA MUSE
½Ð±é¡§no-no¡¢KI_EN and more
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3t6NNaiw8XHBEcQou3xwuvT8ujhg-0mGHRTbtysHSfL5b9w/viewform
¢§¡ãRAD CREATION & RAD ENTERTAINMENT presents ¤Ç¤é¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2026¡ä
1·î31Æü(ÅÚ)¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹15²ñ¾ì°Ê¾å¤Ë¤Æ³«ºÅ
¢¨¤Ç¤éROCK¡ßRuby Tuesday¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸
https://derarockfes.radcreation.jp/
¢§¡ãTHE BONDS 2026 GIGANTIC TOWN MEETING -THANKS 10TH GIGA-¡ä
4·î12Æü(Æü)¡¡ÇßÅÄBANGBOO / Banana Hall / ÇßÅÄZeela
https://the-bonds-osaka.com/
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡KI_EN ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡KI_EN ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡KI_EN ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡KI_EN ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡KI_EN ¥ì¡¼¥Ù¥ë¥µ¥¤¥È