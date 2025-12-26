『ガンバの冒険』テレビ放送50周年記念！『冒険者たち ガンバと7匹のなかま』、イベント開催決定
『ガンバの冒険』テレビ放送50周年を記念して、2026年1月9日より公開されるアニメ映画『冒険者たち ガンバと7匹のなかま』より、トークイベントの開催が発表された。
『ガンバの冒険』は、『あしたのジョー』『エースをねらえ!』に続き、出崎統監督が手がけた1975年放送のテレビアニメ作品。頑張り屋のガンバをはじめとした可愛い7匹のネズミたちが、ネズミを虐殺する巨大な白イタチのノロイを倒すため、大海原へ乗り出しハラハラドキドキの冒険を繰り広げる姿は、子どもたちのみならず、大人たちをも虜にした。原作は斎藤惇夫による有名児童文学であり、アニメ版では大塚周夫演じる白イタチのノロイが、視聴者に強烈なインパクトを与えたとして、今でも語り継がれる不朽の名作だ。
『冒険者たち ガンバと7匹のなかま』は、1975年放送のテレビシリーズを再編集した総集編映画であり、音声はオリジナルメンバーにより再アフレコされた。監督はテレビシリーズに引き続き、『あしたのジョー』や『エースをねらえ!』などを手掛けた出崎統。ガンバと仲間たちの熱い友情はそのままにストーリーを大幅に整理し、ノロイ島までの旅を一気に見せ、ノロイとガンバたちの壮絶な戦いに焦点を絞っている。
本作の公開を記念し、2026年1月10日にはイオンシネマ板橋にてトークイベントの開催が決定した。声優の山口勝平とアニメ評論家の藤津亮太が登壇し、作品の魅力を語り尽くす。チケットは2026年1月3日0時よりイオンシネマ公式サイトにて販売開始、劇場窓口では同日劇場オープン時より販売される。
アニメ映画『冒険者たち ガンバと7匹のなかま』は、2026年1月9日公開。
