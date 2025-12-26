5年前と同じ髪型（泣）→ 丸っとマネOK！【50代】が参考にしたい♡「最旬おすすめヘア」

年齢とともに髪の動きやボリュームの出方が変わってくるもの、髪型は気づけば何年も同じ……。少しニュアンスを調整するだけで一気に今っぽく見えるのが、大人ヘアの面白いところ。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、無理なく取り入れられてさり気なくおしゃれに整う、おすすめの最旬デザインをご紹介します。

しなやかにくびれる、外ハネのレイヤーミディ

柔らかなブラウンカラーと、自然にくびれるレイヤーミディが好相性のスタイル。トップは毛束を重ねてふんわり感をつくり、ベースは軽く外へハネさせて優しい動きをプラス。きちんと感とラフさのバランスがよく、ミディアムレングスでも重さを感じにくい仕上がりに。肩まわりにほどよく落ちる髪が、こなれた雰囲気を添えています。

あごライン下の丸みレイヤーボブ

暗髪が上品な、大人のレイヤーボブ。あごラインよりやや下に長さを設定して、しっとりとした丸みのあるシルエットに仕上げています。結べる長さが残っているので、忙しい日にもサッと結えて、扱いやすそう◎ この季節にぴったりな自然な重さが魅力のボブスタイルです。

こっくりブラウンのプチウルフボブ

ボブベースのままウルフ要素を取り入れた、バランスの良いプチウルフ。トップはナチュラルに内へ入れ、ベースはくるんと外へ動かし、くびれのある柔らかなフォルムに。こっくりしたブラウンカラーは、髪の艶を引き立てます。大人にも取り入れやすいニュアンスが魅力的なスタイルです。

抜け感バツグン！ グレージュのレイヤーミディ

空気を含んだような軽さが印象的なレイヤーミディ。トップは縦方向にゆるく巻いたような動きをつけ、毛先は軽めにカットして外へ流すことで、自然とこなれた雰囲気に。グレージュの柔らかいトーンと相まって、ミディアムでも重く見えにくいのもポイント。大人らしい品と、軽やかさの両立を叶えてくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@rico_salon様、@ofuke_akifumicasii様、@kitadani_koujiro様、@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里