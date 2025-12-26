Insta360と複数のパートナー企業がインキュベートするコンシューマー向けドローンブランドAntigravityが12月18日に発売した、世界初の8K 360°搭載ドローン「Antigravity A1」をフォトレビューにてご紹介します。レビューには、大容量バッテリーを同梱した「インフィニティキット」を使用しました。

機体の上下に5.2Kカメラを搭載するコンパクトドローン

標準バッテリー装着時の本体重量が249gで、海外の多くの地域で飛行申請が不要なコンパクトサイズのドローン。標準バッテリーで最大24分の飛行が可能。持ってみて印象的なのがその軽さです。Insta360の360°カメラ「Insta360 X5」の重量が200gなので、プラス49gで360°カメラ搭載ドローンとして成立してしまうという軽量設計に驚かされます。

機体の上下に1/1.28インチイメージセンサー内蔵の5.2Kカメラを搭載し、8K30fpsまたは5.2K60fps、4K100fpsの360°動画を撮影できます。

上下のカメラは機体の前を向いた2基のフロントビジョンセンサーと一体化したモジュールになっていて、カメラモジュールはジンバル機構で保持されています。

着陸時に下方のカメラが傷つかないか心配になりますが、本体には折りたたみ式のランディングギアを搭載。着陸時には自動でスタンドのように展開して、接地しないようにレンズを守ります。レンズが破損した場合には、別売りの交換レンズに付け替えることが可能。

本体後方の天面には電源ボタン、後方下部にはmicroSDカードスロット、USB-Cポートを搭載します。内蔵ストレージを20GB搭載しますが、microSDカードで1TBまで拡張が可能。

側面のラッチを押して引き出すと、バッテリーが取り外せます。レビューしたインフィニティキットに付属する大容量バッテリーは容量4345mAh、重量は108.6gで、約39分の飛行が可能。通常バッテリーは容量2360mAh、重量67.5gで、約24分の飛行が可能です。

プロペラアームを折りたたむと、コンパクトに収納や持ち運びができます。

ハンドルコントローラーをチェック

専用のスティック型コントローラー「グリップモーションコントローラー」が付属します。レーザーポインターのように機体の向く方向を指示しながらトリガーを引いて進む「フリーモーションモード」、操縦桿のように手首をひねる動作で精密にコントロールできる「FPV（1人称視点）モード」の2通りの操作に対応し、ドローン初心者でも手軽に飛ばせるのが特徴です。

フロントには視点や方向の調整に使えるホイール状の「360ダイヤルボタン」、上昇・下降を操作するスライダースイッチ、録画ボタン、静止画のシャッターボタン、緊急停止や離陸地点に戻るRTH（Returen to Home）操作に使うボタンを搭載。

右側面には電源ボタンとメニューボタン、左側面には飛行モードを「Normal」「Sport」「Cine」から選べるトグルスイッチ、カスタマイズ可能なC1ボタンとC2ボタンを搭載します。

360°没入できるゴーグル

専用ゴーグル「Visionゴーグル」は、パイロットの頭の動きをリアルタイムに反映して、飛行時に360°の全景を没入感のある映像で体験できるヘッドセット。ドローンの向きに視点が限定されるFPVゴーグルとは異なり、頭を向けることでドローン周囲の360°の視界を見ることができるのが大きな特徴です。

ゴーグル外側のレンズがディスプレイになっていて、飛行中の映像をパイロット以外の人とリアルタイムに共有できる機能を備えているのも特徴。飛行後に動画を記録したSDカードを挿入して、臨場感のある映像として再生するディスプレイとしても利用できます。

3種類のキットが販売中

Antigravity A1は、12月18日からAntigravity公式ストアと認定ストアから販売を開始しています。標準版の価格は20万9000円。ドローン本体とVisionゴーグル、グリップモーションコントローラー、標準バッテリー1個、予備プロペラ2組、収納ケースを同梱します。

エクスプローラーキットの価格は24万9000円。ドローン本体とVisionゴーグル、グリップモーションコントローラー、標準バッテリー3個、A1充電ハブ、予備プロペラ4組、スリングバッグ、収納ケースを同梱。

インフィニティキットの価格は26万3900円。ドローン本体とVisionゴーグル、グリップモーションコントローラー、大容量バッテリー3個、A1充電ハブ、予備プロペラ4組、スリングバッグ、収納ケースを同梱します。

2026年1月3日24時までの期間に購入すると、2500円相当の1年間の「Antigravity Care」サブスクリプションが無料で付与されるキャンペーンも実施します。

