¥¿¥â¥ê¡¡¤«¤Ä¤ÆÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤Î¡È½ÉÅ¨¡ÉÆ±»Î¤¬M¥¹¥Æ¶¦±é¤Ç¶½Ì£ÄÅ¡¹¡Ö¤³¤Î°ø±ï¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¿¥â¥ê¤¬26Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¡SUPER¡¡LIVE¡¡2025¡×¡Ê¸å4¡¦30¡Ë¤Ë»Ê²ñ¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2ÁÈ¤Î°ø±ï¤Ë¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö50TA¡×¤ÎÌ¾¤Ç²Î¼ê³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¼íÌî±Ñ¹§¤â½Ð±é¡£Î¾ÁÈ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊÂ¤ó¤Ç¥¿¥â¥ê¤é¤È¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥â¥ê¤Ï¡Ö¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤â¡¢50TA¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÈ¾¾Ð¤¤¤Ç¿Ò¤Í¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¿åÌîÎÉ¼ù¤¬¡ÖÆó½½¿ôÇ¯Á°¤Ë¡¢¿·É´¹ç¥öµÖ¤ÇÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤½¤Î±Ø¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò½¸¤á¤Æ¤Æ¡¢ËÍ¤éÉé¤±¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤ò¹ðÇò¡£¡Öº£¤â¤½¤ó¤Êµ±¤Â³¤±¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÉé¤±Â³¤±¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼íÌî¤ò»ý¤Á¾å¤²¤¿¡£µÈ²¬À»·Ã¤â¡Ö¤Þ¤Ö¤·¤¤¡ª¡×¤È¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼ÉÕ¤Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¼íÌî±Ñ¹§¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¬¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊÖÅú¡£¡ÖÏ©¾å¤Ç¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤½¤Î»þÂå¤Ë¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤µ¤ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Þ¤µ¤«¤½¤Î2ÁÈ¤¬M¥¹¥Æ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ì´¤Ï¤«¤Ê¤¦¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡2ÁÈ¤ÎÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢¥¿¥â¥ê¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤Í¡¢¤³¤Î°ø±ï¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ç¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¡SUPER¡¡LIVE¡×¡£º£Ç¯¤Ï6»þ´Ö40Ê¬¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¡¢65ÁÈ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£