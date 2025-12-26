GENSEN HOLDINGSは、「大江戸温泉物語Premium 恵那峡」と「大江戸温泉物語Premium 志摩彩朝楽」は、12月26日に同時リニューアルオープンした。

いずれも旧大江戸温泉物語 恵那峡、旧大江戸温泉物語 志摩彩朝楽で、大江戸温泉物語Premiumシリーズにリブランドした。

大江戸温泉物語Premium 恵那峡は、4階に展望風呂を新設し、地下1階の2か所にあった大浴場と露天風呂を1つに統合する。いずれも男女入替制。4階のレストランを全面改装し、夕朝食の内容をPremiumシリーズ仕様に変更する。プレミアムラウンジとキッズコーナーを新設する。客室は和ベッドの客室を増やし、露天風呂付客室を加える。

大江戸温泉物語Premium 志摩彩朝楽は、客室は露天風呂付8室、和ベッド9室、キッズスペース付4室、グランピングエリアルーム5室を設け、夏季のプールゾーンにシャワーブースを追加する。本館3階に露天風呂を新設し、既存の大浴場と露天風呂に水風呂を追加する。プレミアムラウンジと湯上りラウンジを新設する。夕食は海鮮を中心に和洋中のビュッフェを提供する。