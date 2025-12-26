25日夜、阿賀野市で住宅1棟を焼く火災が発生し、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。また26日にも市内の飲食店で火災が起きています。



火事があったのは阿賀野市大室にある住宅です。25日午後9時半頃、近隣住民から「目の前の家から火が見える」と消防に通報がありました。



消火活動により約2時間後に鎮火しましたが、木造一部2階建の住宅が全焼し、焼け跡から男性1人の遺体が見つかりました。また周辺の複数の住宅にも一部延焼しました。



火事のあと、この家に住む86歳男性と連絡が取れていません。男性と同居する息子（56）は両肩をやけどしました。警察が遺体の身元と出火原因を調べています。



阿賀野市では26日午後にも火災がありました。午後2時すぎ、阿賀野市岡山町の割烹から出火。約1時間半後に消し止められましたが2階の宴会場が燃えました。出火当時、店内では夜の営業に向けた準備をしていて、店主の60代男性が煙を吸って病院に搬送されましたが、命に別状はありません。