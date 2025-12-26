ピカソはメキシカンらしい難敵　それでも井上尚弥の“断然優位”が揺らがない理由「パワーを発揮すれば、世界の見方は変わる」

ピカソと緊張感の漂う視殺戦を繰り広げた井上(C)Getty Images

来るサウジアラビアでの『NIGHT OF THE SAMURAI』で、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が迎え撃つのは、技巧派メキシカンのアラン・ピカソ（メキシコ）。キャリア33戦無敗（17KO）を誇り、他でもない“モンスター”も「10センチ差ある身長と25歳で無敗という若さ、勢いがある」と警戒をする難敵だ。

【動画】アフマダリエフの顔面をヒット！ 井上尚弥の渾身フックをチェック

一撃で流れを一変させるメキシカンらしさも秘めるピカソだけに、番狂わせの可能性がないわけではない。まして、対峙するのが「世界最強」の呼び声も高い“モンスター”であるならば、何としても勝って国際的な声価を高めんと、想定以上の力を発揮してくることも十二分に考えられる。

しかし、総合力で大きく上回る井上の「断然優位」という見方はやはり揺るぎないものがある。米スポーツ専門局『FOX Sports』は、「挑戦者はボクシング界の頂点に君臨するイノウエを、その王座から引きずり降ろそうと躍起になるだろう」とピカソのモチベーションが結果に少なからぬ影響をもたらすと分析しつつ、「今のイノウエに匹敵するファイターはほとんどいない」と番狂わせが起こりえないと見解を示した。

キャリア無敗のピカソを「決して弱い選手ではない。身長とリーチ差が生きれば、イノウエの限界も試せるかもしれない」と評する同局だが、「イノウエは圧倒的。勝者としてタイトルを防衛するだろう」と断言している。