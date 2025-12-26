強い冬型の気圧配置の影響で、金沢など平地ではこの冬初めて雪が積もりました。

年末から年明け以降に、再び強い寒気が流れ込む予想で、今後の情報に注意が必要です。

石川県内は朝から雪の降り方が強まり、金沢では一時、5センチの積雪を観測しました。

県が設置した積雪計では、午後4時に白山市白峰で42センチ、金沢市の湯涌温泉で17センチ、のと里山海道の別所岳サービスエリアで11センチを観測しています。

街の人「夜降らないのかなと思ったら朝に降ったのでいっぺんに景色が変わった」「融雪が出ているのも怖いし滑ったら嫌だなと」

暴風も サッカースタジアムのバックスタンドの屋根がはがれる被害も

風も強まり、金沢では午前2時前に28.4メートルの最大瞬間風速を記録しました。

金沢ゴーゴーカレースタジアムでは、バックスタンドの屋根の一部がはがれる被害が出ました。

雪と風のピークは過ぎましたが、27日朝の最低気温は金沢で0度、輪島で−1度と冷え込みが強まる予想です。水道管や路面の凍結に注意してください。

また、気象庁は1月3日ごろからこの時期としては10年に一度の大雪になるおそれがあるとして、早めの備えを呼びかけています。