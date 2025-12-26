埼玉県長瀞（ながとろ）町の美しい自然や街並みが数多く登場する、現代ファンタジー漫画『狼少年真神くん』。美しい自然の中で出会った「ヒト」と「人ならざる者」が、少しずつ心を通わせていく様子を描く作品だ。

【画像】イベント特典イラストカード、描き下ろしイラストアクリルスタンド

舞台となった長瀞町では2026年1月1日〜1月31日の期間、「『狼少年真神くん』聖地巡礼スタンプラリー in 長瀞」を開催する。

スタンプラリーは、長瀞町観光協会および地域の協力のもと、作中に登場するスポットや観光名所を巡り、世界観を追体験できる企画となっているとのこと。

26年の元日がイベント初日。作中のモチーフとも関わりが深い「狼（山犬）信仰」が息づく、宝登山への初詣と合わせ、聖地での新年を楽しめる。

スタンプラリーで巡るスポットは、「長瀞駅」「長瀞町観光案内所」「宝登山ロープウェイ 山頂駅」「宝登山小動物公園」「花の里（長瀞蔵）」「UPDRAFT」の町内6か所。

集めたスタンプ数に応じて、今イベントでしか手に入らない限定グッズがもらえる。

スタンプ3つ達成賞はキービジュアルを使用した「オリジナルイラストカード」、スタンプ6つのコンプリート達成賞は「描き下ろし特製アクリルスタンド」（引き換え場所は長瀞町観光案内所）。コンプリートした人の中から抽選で3人には、Wチャンス賞として「自分の好きな作中の名シーン」の複製原画に青井ぬゐ氏のサインを入れてもらえる。

各ポイントには原作者・青井ぬゐ氏の描き下ろしイラストパネルも展示されているので、ぜひコンプリートを目指してほしい。

参加費は無料。スタンプラリーシートは各ポイントに設置予定とのことだ。