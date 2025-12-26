BOYNEXTDOOR、“公演強者”っぷりを発揮 WOONHAKとILLIT・WONHEEのステージもキュートさ全開
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが、25日に韓国・仁川のインスパイア・アリーナで開催された『2025 SBS 歌謡大典』に出演した。
【写真】カワイイ…！ジェリーを撫でるRIWOO＆WOONHAK
BOYNEXTDOORは、デジタルシングル「IF I SAY, I LOVE YOU」と、4th EP『No Genre』の収録曲「123-78」をキャロルバージョンに編曲して披露した。「IF I SAY, I LOVE YOU」は今年最高のヒット曲らしく、サビでは会場から掛け声の合唱が巻き起こった。続く「123-78」のステージでは、温かく甘い雰囲気が際立った。既存のペア振付にタップダンスを加えたダンスブレイクで、楽しさをさらに高めた。迫力ある歌唱力に軽快なパフォーマンスが加わり、見応えのあるステージとなった。
また、WOONHAKが参加した合同ステージも見どころだった。ILLITのWONHEEと息を合わせ、IUの「ミリーメリークリスマス」を披露し、キュートなビジュアルと愛らしい魅力を存分に発揮した。
年末のスペシャルステージを彩るBOYNEXTDOORの活躍は、今後も続く。27日に『COUNTDOWN JAPAN 25／26』、31日にMBC『2025 MBC 歌謡大祭典』に出演し、特別なステージを披露する。
