２６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日１３円５３銭（０・０３％）高の４万３５５７円２２銭だった。

２日連続で値上がりした。３３３銘柄のうち半数ほどの１６７銘柄が上昇した。

前日はクリスマス休暇で休場だった海外市場が多く取引材料に乏しかったため、投資家による売買が少なく小幅な値動きとなった。業種別では、電機や情報・通信、小売業の銘柄の上昇が寄与した。一方、非鉄金属や輸送用機器は軟調だった。

上昇率は、価格比較サイト大手で「価格．ｃｏｍ」や「食べログ」などを運営するカカクコム（６・６８％）がトップだった。前日に海外のアクティビストファンドが株式を約５％保有していることが分かり、株主還元策などへの期待から買いが入った。キオクシアホールディングス（５・７４％）、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ（５・６５％）と続いた。

下落率は、住友電気工業（４・３６％）が最大で、三井金属（３・００％）、フジクラ（２・６１％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比３４２円６０銭（０・６８％）高の５万７５０円３９銭だった。２日連続で値上がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は５・０８ポイント（０・１５％）高い３４２３・０６。