３０日に閉館する「セルテ」の外観＝１０日、横浜市中区

ＪＲ関内駅前の商業施設「セルテ」（横浜市中区）が３０日に閉館する。開業から５８年。地区最大のショッピングビルとして存在感を示してきたが、北口エリアの再開発に伴い新たな複合ビルへと生まれ変わる。

１９６７年１１月、不動産業の信販コーポラス（現・日本開発）が「横浜センタービル」としてオープン。当時は３０代以降の富裕層をターゲットにしたテナント構成で、結婚式場やサウナも営業していた。８０年代にかけては、１２階にあったナイトクラブ「カウベル」が一世を風靡（ふうび）。最先端のファッションに身を包んだ若者らが踊り、店はディスコと化した。

ラテン語で「確かな」の意である「ＣＥＲＴＥ（セルテ）」に施設名を変更したのは８９年。確かな信頼と安全を提供する施設に、との思いが込められた。

リーマン・ショック直前の２００７年には、過去最高の売上高約７億１１００万円を記録。日本開発は１３年、ビルメンテナンス業・アポーグループ（東京都）の傘下に入ったが、セルテの運営は継続、開業５０周年の１７年には外装のリニューアルを実施した。