ÂçÃ«æÆÊ¿¤è¤ê¤âÀè¤ËÊÆ¹ñ¤ÇŽ¢¿·¿Í²¦Ž£¤ò³ÍÆÀ¡ÄÌó60Ç¯Á°¤ËMLBÄ©Àï¤·¤¿½é¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÈÄ¹ÅèÌÐÍº¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë´Ø·¸
¢£½é¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬ÂÎ´¶¤·¤¿¥ì¥Ù¥ë¤Î°ã¤¤
1964¡Ê¾¼ÏÂ39¡ËÇ¯¡¢Â¼¾å¡Ê¢¨¡Ë¤ÏÆî³¤¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Õ¤¿¤ê¤È°ì½ï¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨Â¼¾å²íÂ§¡§1963Ç¯¤ËÆî³¤¤ØÆþÃÄ¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë1A¡¢¥Õ¥ì¥º¥Î½êÂ°¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤·¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾Íè¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤Î¡ÈÎ±³Ø¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥íÆþ¤ê¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï3¥«·î¤À¤±¤È¤¤¤¦Í½Äê¤Ç¡¢6·î¤«7·î¤Ë¤Ïµ¢¹ñ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ªÅÚ»º¤â¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤¤¤³¤ó¤À¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¡ØÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¶ËÅì¥¹¥«¥¦¥ÈÃ´Åö¤Ë¥¥ã¥Ô¡¼¸¶ÅÄ¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢Èà¤¬¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤í¡Ù¤È¸À¤¦¡×
Â¼¾å¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë1A¡Ê¥·¥ó¥°¥ëA¡Ë¥Õ¥ì¥º¥Î¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Î¤Á¤Î¤ÁAAA¤Î´ÆÆÄ¤Ë¡ØÆüËÜ¤«¤éÍè¤¿»þ¤Ë¡¢¤ª¤Þ¤¨¤Ë¤ÏAAA¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É½êÂ°¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏÆü·Ï¿Í¤ÎÂ¿¤¤Ä®¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»ö¾ð¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥Õ¥ì¥º¥Î¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤è¡×
¼ÂºÝ¤ËÀï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÆó·³¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î1A¤¬Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£²¶¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Ë106¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¡¢159¸Ä¤Î»°¿¶¤ò¼è¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¢¤Îº¢¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥«¡¼¥Ö¤°¤é¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¤È¤¤É¤¡¢¥·¥å¡¼¥È·Ï¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡£¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¢£Á´¤¯°ã¤Ã¤¿¿©»ö¤ÎÆâÍÆ
¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¿©»ö¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ã³²¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¿©»ö¤Ï¤µ¤Ó¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â¡¢Ä«¿©¤Ï¤ß¤½½Á¤Ë¤´ÈÓ¡¢¤ª¤«¤º¤Ï¥á¥¶¥·¤ËÍñ¾Æ¤¤«¤æ¤ÇÍñ¤ÈÄÒÊª¡£¤´ÈÓ¤ò2¡¢3ÇÕ¤ª¤«¤ï¤ê¤·¤Æ¤ªÊ¢¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£Ìë¤â¤¿¤¤¤·¤¿¤â¤Î¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿©»ö¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¡£
½é¤á¤Æ¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤ò°û¤ó¤À»þ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£100¡ó¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤Ê¤ó¤«¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«°û¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡°ìÇÕ°û¤ó¤Ç¤¹¤°¤Ë¡Ø¤â¤¦°ìÇÕ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¤â¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤·¡¢Íñ¾Æ¤¤ò¤Õ¤¿¤Ä¤Ç¤â¤ß¤Ã¤Ä¤Ç¤â¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ñ¥ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤¹¤°¤Ë¡È¥Þ¥Ã¥·¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â¼¾å¤Ï¡¢8¥Á¡¼¥à¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¿·¿Í²¦¡¢¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¢£»î¹ç³«»Ï30Ê¬Á°¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê
¡Ö8·î30Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÍâÆü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ØÈô¤ó¤À¡£GM¤Ë¡Ø¤³¤Î·ÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¡Ù¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Éã¿Æ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÊÑ¤Ê·ÀÌó¤ò¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Æ¬¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥Î¡¼¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¡£ÄÌÌõ¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢·ÀÌó½ñ¤Ë²¿¤«½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢°ì·³¤Ë¾å¤¬¤ë»þ¤Ë¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¥µ¥¤¥ó¤Ê¤ó¤«¤·¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Éã¿Æ¤Î¸À¤¤¤Ä¤±¤ò¼é¤Ã¤Æ¡Ø¥Î¡¼¡Ù¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬¤ï¤«¤ë¿Í¤¬´ÑµÒÀÊ¤«¤éÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¡¢ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ·ÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤¬¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î30Ê¬Á°¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
Â¼¾å¤Ï9·î1Æü¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ö1A¤À¤È´ÑµÒ¤Ï500¿Í¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£½éÅÐÈÄ¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï4Ëü¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤¬¤¤¤Æ¡¢¥¬¡¼¥¬¡¼¥Ô¡¼¥Ô¡¼¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æ¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¸÷Àþ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
9·î29Æü¤Ë¤Ï½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö4ÂÐ4¤Î9²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ11²ó¤Þ¤Ç0ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£11²óÎ¢¤ËÌ£Êý¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢µÇ°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¼ê¸µ¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×
¢£ËÉ¸æÎ¨1.80¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò½Ð¤»¤¿¥ï¥±
¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ï9»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£1¾¡1¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1.80¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤È¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï´Ä¶¤äÀßÈ÷¤ò´Þ¤á¤ÆÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥×¥ì¡¼¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼Áê¼ê¤Ç¤âµ¤¸å¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿Áª¼ê¤È¤âÂÐÀï¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Ã¯¤¬Ã¯¤À¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Åö»þ¡¢¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¤ÏÌ¾Á°¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÈÇØÈÖ¹æ¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡×
¾ðÊó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½Ìµ¿´¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢»î¹çÁ°¤Ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤±¤É¡¢º£¤ß¤¿¤¤¤ËºÙ¤«¤¤¾ðÊó¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¢¡¢Á´Éô¤¬±Ñ¸ì¤À¤«¤é¡¢²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡£¡Ø¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤¬¤¢¤Î¥Ï¥ó¥¯¡¦¥¢¡¼¥í¥ó¤«¡Ù¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¡£¤½¤ì¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¤·ë²Ì¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡×
1964¡Ê¾¼ÏÂ39¡ËÇ¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¡¢Â¼¾å¤Î½è¶ø¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î½êÂ°µåÃÄ¤Ç¤¢¤ëÆî³¤¤È¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î´Ö¤ÇÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¤¢¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿
¡ÖÆî³¤¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢°ì·³¤Ç¤âÆó·³¤Ç¤â»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æó·³¤ÎÃæÉ´ÀåÄ»(¤Ê¤«¤â¤º)µå¾ì¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Åê¼ê¤ò¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¡Ø²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤«¤éÌë¤Ï¼ò¤ò°û¤ß¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤è¡£¤ä¤Ã¤È¹ç°Õ¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢1965¡Ê¾¼ÏÂ40¡ËÇ¯¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Äá²¬°ì¿Í´ÆÆÄ¤«¤é¡Ø¤Ç¤â¡¢ÍèÇ¯¤ÏÆüËÜ¤À¤¾¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤Ï¤¤¡ª¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤è¡×
Â¼¾å¤Î¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¤Û¤Ü1¥«·îÃÙ¤ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ö40Æü¤¯¤é¤¤ÃÙ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤Î´ü´Ö¤¬ËÜÅö¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë2¥²¡¼¥àº¹¤Î2°Ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯¹çÎ®¤Ç¤¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤¦¡£²¶¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ÇÀ®ÀÓ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×
1965¡Ê¾¼ÏÂ40¡ËÇ¯¡¢Â¼¾å¤Ï45»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£4¾¡1ÇÔ8¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨3.75¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤½¤Î3Ç¯Á°¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌî¼ê¤Ë¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥á¥¤¥º¡ÊÄÌ»»3293°ÂÂÇ¡¢660ËÜÎÝÂÇ¡Ë¤â¡¢¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥³¥Ó¡¼¡ÊÄÌ»»2211°ÂÂÇ¡¢521ËÜÎÝÂÇ¡Ë¤â¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥»¥Ú¥À¡ÊÄÌ»»2351°ÂÂÇ¡¢379ËÜÎÝÂÇ¡Ë¤â¤¤¤¿¡×
¥á¥¤¥º¤Ï1964¡Ê¾¼ÏÂ39¡ËÇ¯¤Ë47ËÜÎÝÂÇ¡¢1965¡Ê¾¼ÏÂ40¡ËÇ¯¤Ë52ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÏÓ¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÂÀ¤â¤â¤À¤Ã¤¿
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¤¥í¡¼¥É¡¦¥Ú¥ê¡¼¡ÊÄÌ»»314¾¡¡Ë¡¢¥Õ¥¢¥ó¡¦¥Þ¥ê¥·¥ã¥ë¡ÊÄÌ»»243¾¡¡Ë¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×
ÂÐÀï¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤¬¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ô¡¼¥È¡¦¥í¡¼¥º¤À¡£
¡Ö¤¿¤·¤«2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ã¥º¤Ë¥Ô¡¼¥È¡¦¥í¡¼¥º¡ÊÄÌ»»4256°ÂÂÇ¡Ë¤¬¤¤¤Æ¡¢»î¹çÁ°¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬Ãæ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£²¶¤¬¥é¥¤¥È¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥í¡¼¥º¤¬¡Ø¤Ø¤¤¡¢¥Þ¥Ã¥·¡¼¡Ù¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤ÏÃ¯¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥í¡¼¥º¤Ï1941¡Ê¾¼ÏÂ16¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¤ÇÂ¼¾å¤è¤ê¤â3ºÐ¾å¤À¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï1963¡Ê¾¼ÏÂ38¡ËÇ¯¡£1965¡Ê¾¼ÏÂ40¡ËÇ¯¤Ë209°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨3³ä1Ê¬2ÎÒ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡ÖÄÌÌõ¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥í¡¼¥º¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡ÏÓ¤Þ¤¯¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¤ª¤¤¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¸À¤¦¡£¥í¡¼¥º¤ÎÆó¤ÎÏÓ¤ò¸«¤¿¤é¡¢ÂÀ¤â¤â¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤À¤è¡£¡Ø¤â¤Ã¤ÈÃÃ¤¨¤í¡Ù¤È¸À¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç160ËÜ¤·¤«¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢2ËÜ¤âÂÇ¤¿¤ì¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Â¼¾å¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï60Ç¯Á°¤À¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÂÎ³Ê¤ÏÆüËÜ¿Í¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥Ó¡¼¥ëÉÓ¤Î¥Õ¥¿¤ò»Ø¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¶Ê¤²¤ë
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¤¤¿¤è¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥á¥¤¥º¤Ï²¶¤è¤ê¤â2¡¢3¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤ÇØ¤¬Äã¤¤¡ÊÌó180¥»¥ó¥Á¡Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Â¤ÎÄ¹¤µ¤¬Á´Á³°ã¤¦¡£¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤ÊÍç¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¶»ÈÄ¤Ï¸ü¤¤¤·¡¢ÂÀ¤â¤â¤Ë¤·¤Æ¤âÏÓ¤Ë¤·¤Æ¤âÂÀ¤¤¤·¡¢Äù¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤¬¥¥å¥Ã¤ÈÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¿¬¤â¶ÚÆù¤¬¥â¥ê¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¸«»ö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦ÂÎ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Í¡£
¥á¥¤¥º¤Ï1931Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢Ä«Á¯ÀïÁè¤Ë½¾·³¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ê1953Ç¯¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤ÎÄÌ»»ËÜÎÝÂÇµÏ¿¡Ê714ËÜ¡Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
Â¼¾å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Î°ã¤¤¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ëËèÆü¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤¢¤ë»þ¤Ë¡¢¥»¥Ú¥À¤ÈÎÏÈæ¤Ù¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£²¶¤Ï»Ø2ËÜ¡¢Èà¤Ï1ËÜ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ï¥ó¥Ç¥£¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤âÁ´Á³¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡£²¶¤â°®ÎÏ¤¬80¥¥í°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ó¡¼¥ëÉÓ¤Î¥Õ¥¿¤ò»Ø¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¶Ê¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£
¢£¹ñ¤«¤éµ¢¹ñ¸å¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ
¥»¥Ú¥À¤Ï1964¡Ê¾¼ÏÂ39¡ËÇ¯¤Ë31ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ï»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£´ÊÃ±¤Ê¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°´ï¶ñ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÎÁª¼ê¤Û¤ÉÇ®¿´¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÅê¼ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öµå¤¬ÃÙ¤¯¤Æ¤âÍÞ¤¨¤ë¤Î¤â¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Â®¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¡£²¶¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¡¼¡¦¥³¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹¡Ê1965Ç¯¤Ë26¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.04¡¢382Ã¥»°¿¶¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯µå¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¡£1µå¶õ¿¶¤ê¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤³¤ì¤ÏÅö¤¿¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¤ò¤·¤¿¤é¤½¤ì¤¬ÆâÌî°ÂÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£²¶¡¢Â¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×
Â¼¾å¤Ï1966¡Ê¾¼ÏÂ41¡ËÇ¯¤«¤éºÆ¤ÓÆî³¤¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÄ¹Åè¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¼¾å¤Ï1968¡Ê¾¼ÏÂ43¡ËÇ¯¤Ë40»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ18¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.38¡£¾¡Î¨8³ä1Ê¬8ÎÒ¤ÇºÇ¹â¾¡Î¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£1973¡Ê¾¼ÏÂ48¡ËÇ¯¤Ë¤âÆî³¤¤Èµð¿Í¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹Åè¤Ï±¦¼êÌô»Ø¤Î¹üÀÞ¤Î¤¿¤á½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Â¼¾å¤Ïºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢20Ç¯´Ö¡ÊÆüËÜ18Ç¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°2Ç¯¡Ë¤Î¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÆüÊÆ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¾¡Íø¿ô¤Ï108¡ÊÆüËÜ103¾¡¡¢¥¢¥á¥ê¥«5¾¡¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¸µ±Ê ÃÎ¹¨¡Ê¤â¤È¤Ê¤¬¡¦¤È¤â¤Ò¤í¡Ë
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼
1968Ç¯¡¢°¦É²¸©À¸¤Þ¤ì¡£Î©¶µÂç³ØÌîµåÉô4Ç¯½©¤Ë¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¤Ô¤¢¡¢KADOKAWA¤Ê¤É½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¥×¥íÌîµå¤òÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿²øÊª¤¿¤Á¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡¢¡Ø¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤¤ß¤Ø¡Ù¡Ê´äÇÈ¥¸¥å¥Ë¥¢¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø²¥¤é¤ì¤ÆÌîµå¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë!?¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò+αÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÊä·ç¤ÎÎÏ¡Ù¡Ê¤Ô¤¢¡Ë¡¢¡ØÌîµå¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼ ¸µ±Ê ÃÎ¹¨¡Ë