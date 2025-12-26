恋人と一緒にスマホ代を節約！「y.u mobile」の「シェア U-NEXT」ってどんなプラン？

「シェア U-NEXT」ってどんなプラン？

y.u mobileの「シェア U-NEXT」はU-NEXT（※）の動画見放題サービスがセットになったプランです。20GBのデータ容量を最大4人で分け合えるのが特長です（現在のプランは図表1の通り）。

※U-NEXTは映画やドラマ、アニメ、バラエティーといった幅広いジャンルの動画コンテンツに加え、電子書籍までも楽しめる、国内最大級の動画配信サービス。

図表1

プラン 料金 容量 シェア U-NEXT ・音声：4,170円・データSMSあり：4,082円・データSMSなし：3,950円 20GB（最大50GB※2）

※1 「最⼤10GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」を適用した場合。

※2 「最⼤30GB」「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。

⾳声通話SIMについては2枚⽬までは追加料⾦なしで利用（※）できるので、1人あたり月額2,085円（4,170円÷2）で使用できるということになります。

※注意点として、データSIMの場合は追加料金がかかります。「SMSあり」は月額462円、「SMSなし」は月額330円。

追加SIMは3枚まで追加可能なので、最大4名（契約者1人＋追加SIM3枚）まで利用できるシェアプランになっています。

仮に4名で⾳声通話SIMを使用する場合の月額料金は、

・2人目まで4,170円 （2枚目までは追加SIM料金は無料であるため）

・3人目、４人目はそれぞれ追加SIM料金として月額550円が発生

これらを合計すると、

4,170円＋550円＋550円＝月額5,270円となり、

4人で割ると、一人当たり月額 約1,318円で利用できることになります。

他にもメリットととして、毎月付与されるU-NEXTポイントを活用すれば、動画コンテンツ・電子書籍の購入以外に、ギガのデータチャージも可能なため、スマホもエンタメもお得に利用できるという点が挙げられます。

また当面の間、「ギガ倍増特典」というお得な施策が実施されており、以下のように契約プランのギガが倍増します。



＜シェア U-NEXT（20GB）＞プラン

ギガ20GB+倍増特典ギガ20GB＝40GB

適用日：毎月1日（開通翌月から順次付与）

実施期間：2025年4月1日～（終了日未定）

※ギガ倍増特典については予告なく変更、終了される場合があります。また適用について注意事項がありますので、詳しくはy.u mobileの該当ページをご確認ください。



カップルで使えば、スマホ代＋動画代が1人あたり約2,000円！

カップルでy.u mobileの「シェア U-NEXT」プランを使うと、どれくらいお得かを以下のケースで考えてみます。



＜一般的な大手キャリアでのスマホ代とU-NEXTをそれぞれ単体で契約した場合＞ aさん スマホ代約5,000円＋U-NEXT月額2,189円＝7,189円

bさん スマホ代約4,000円＋U-NEXT月額2,189円＝6,189円

合計 13,378円（1人当たり6,689円）

上記のような場合、2人でy.u mobileの「シェア U-NEXT」プランに変更すると、月額料金を大きく削減できます（図表2）。

図表2



このように見てみると、いかにy.u mobileの「シェア U-NEXT」プランがお得であるかがわかると思います。

さらに、毎月1,200円分のU-NEXTポイントが付与されるため点も見逃せません。ポイントは、新作映画のレンタルや書籍購入に使えるほか、y.u mobileのギガチャージにも活用できますので、そのような点もお得です。

お互いに映画好き・アニメ好きなど趣味が合うカップルであれば、共通のエンタメ環境をスマホと一緒にまとめられて、大きなメリットになるでしょう。



余ったギガは「永久繰り越し」。データチャージも格安！

動画視聴で気になるのがデータ使用量。特に長時間のストリーミング再生は、あっという間にギガを消費してしまうこともあります。

その点、y.u mobileならギガの使いすぎにも柔軟に対応できます。y.u mobileなら、「ギガの永久繰り越し」で100GBまで無期限に繰り越せます。大手キャリアやほとんどの格安SIMでは当月使い切れなかったギガは当月末または翌月末に消滅してしまうため、これはとてもお得といえます。

さらに、追加チャージもお手頃。1GBあたり330円、10GBまとめて購入すれば1,200円（＝1GBあたり120円）と、大手キャリアと比べて圧倒的にリーズナブルです。動画を観すぎてしまってギガが足りなくなったときにも安心です。



ふたりでお得に。スマホもエンタメも賢く使おう

通信費とエンタメ代をお得にまとめることができるy.u mobileの「シェア U-NEXT」プランは、スマホ代を節約したいカップルにぴったりです。

毎月必ず発生する固定費だからこそ、コストを抑えつつも快適に使いたいものです。ふたりで協力してスマホ代を見直せば、浮いたお金をお出掛けや食事などに回すことができ、より充実した日々を過ごせるでしょう。

「そろそろスマホ代、見直してみようかな」と思った方はぜひ、y.u mobileの「シェア U-NEXT」プランを検討してみてはいかがでしょうか。

なお、y.u mobileは、ヤマダデンキでのお申し込みが圧倒的にお得です。すべての店舗で取り扱っているわけではないため、事前に以下のリンクから確認しておくとよいでしょう。

