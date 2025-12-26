軽量スポーツカーとして理想的な仕上り

ポルシェ史上最高の1台は？ V10エンジンのカレラGTか、空冷エンジンにMTが組まれたクラシックな911か。どれも、訴求力の強いモデルだと思う。

だが筆者は、走行性能と扱いやすさ、信頼性、コストパフォーマンスを満遍なく満たすポルシェとして、982世代の718ボクスターと718ケイマンを推したい。クルマ好きにとって、2万5000ポンド（約510万円）の最高の使い道ではないだろうか。



1番ベーシックな仕様が、300psの2.0L水平対向4気筒エンジン。Sに載る2.5Lでは、350psを発揮する。動力性能は充分といえ、低域ではスバルのボクサーユニットにも似た、勇ましいサウンドを放つ。広域では、やや単調な響きになるけれど。

小型・軽量なスポーツカーとして、仕上りは理想的。PASMダンパーやリミテッドスリップ・デフ、スポーツクロノ・パッケージなど、多様なオプションが用意されてもいた。2018年登場のGTSでは、366psを獲得。シリアスな、2019年のTも望ましい。

今なら現実的な予算で手中に

2020年に更新されたGTSは、4.0L水平対向6気筒エンジンを獲得。普段使いとの親和性はそのままに、妥協のないパワーとサウンドを享受できるようになり、AUTOCARは絶賛している。予算へ余裕があるなら、6気筒のGTSはベストチョイスとなるだろう。

だが、2.0L 4気筒の718も侮れない。車重は1350kg前後と軽く、公道で楽しむことが前提なら、スポーツカーへ求めるすべてが備わると表現しても大げさではない。音響体験以外は。濃密な運転体験を考えれば、実用性や快適性も素晴らしい。



インテリアは、エンジンを問わず上質に仕立てられている。握りやすいステアリングホイールに、操作性の良いタッチモニターと、タコメーターが中心のメーターパネル。不満といえば、広くはない前後の荷室と、大きめのロードノイズくらいだろう。

もうすぐ、この2モデルは電動の次世代へ入れ替わる。エンジン版も残るが、トップグレードに限られるようだ。ポルシェのライトウェイト・スポーツカーを、今なら現実的な予算で手中に収められる。通勤にも、問題なく使えるはず。

新車時代のAUTOCARの評価は？

滑らかなステアリングは、適度に重く正確無比。シャシーも改良され、乗り心地に優れ姿勢制御はタイト。ボディ剛性が高く、強い入力でバックミラーが震えることはない。操縦性のバランスも申し分ない。（2016年4月6日）



オーナーの意見を聞いてみる

マシュー・タウンゼント氏

「中古の718ボクスターの購入は大正解でした。値段は妥当で、他の多くのモデルと異なりMTです。とても軽快な感じで、2.0Lですがサウンドも悪くありません。シフトフィールは最高。ハードスイッチが沢山あり、手袋したままエアコンの操作もできますよ」



購入時に気をつけたいポイント 保証

信頼性は高いといえるが、ポルシェは部品代も工賃も高く、保証に入るメリットはある。正規の認定中古車の場合、納車前に入念な点検整備を受け、保証が付帯する。

ボディとホイール

四隅の見切りが良くなく、バックセンサーはオプション。擦り傷がないか観察したい。

サスペンションとブレーキ



年式が古い例や走行距離が長い例では、各部がヘタっているはず。過去の整備履歴や、納車前の整備内容を確認したい。

アクティブ・エンジンマウント

オプションだったが、故障しやすい部品がこれ。ポリウレタン製マウントに交換してしまうオーナーも多い。純正のアクティブマウントは値が張る。

冷却系

ウォーターポンプとサーモスタットの不調も、比較的多いという。部品代は驚くほどではないが、マフラーを外すこともあり、作業費は膨らみがち。

知っておくべきこと

英国の場合、718ケイマンより718ボクスターの方が若干お高め。7速PDKの方が、6速MTより人気は高い。スポーツマフラーやLSDだけでなく、レザー内装やデュアルゾーンエアコン、クルーズコントロールもオプションだったが、価値へ大きく影響する。

英国ではいくら払うべき？ 2万4000ポンド（約490万円）〜4万9999ポンド（約1019万円）

ポルシェだから、値崩れは最小限。4気筒エンジンの718ケイマンと718ボクスターの、大部分が英国では含まれる価格帯。PDKとMTで、お値段は大きく違わないようだ。

5万ポンド（約1020万円）〜7万9999ポンド（約1631万円）

6気筒のGTSを選ぶなら、英国ではこの価格帯から。比較的新しい、走行距離の短い4気筒モデルも魅力的。

8万ポンド（約1632万円）以上



ポルシェ718ボクスター 4.0 25イヤーズ（2022年式／英国仕様）

2024年式以降の6気筒モデルが、英国では中心の価格帯。718ケイマンと718ボクスターの中古車は、今後も殆ど値下がりしないと予想される。

英国で掘り出し物を発見

ポルシェ718ボクスター 4.0 25イヤーズ（英国仕様） 登録：2022年 走行距離：3万1400km 価格：6万3500ポンド（約1295万円）

世界1250台限定の特別仕様車。ネオジム・ホイールとボルドー・インテリアでコーディネートされている。トランスミッションはマニュアル。お安くはないが、これからも価値あるポルシェとして取引されることは、保証されたようなものだろう。