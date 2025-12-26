【なだれ注意報】新潟県・柏崎市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、魚沼市などに発表（雪崩注意報） 26日18:15時点
気象台は、午後6時15分に、なだれ注意報を柏崎市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町に発表しました。
中越、上越では、26日夜遅くまで大雪に警戒してください。下越、佐渡では、27日未明まで高波に警戒してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■柏崎市
□大雪警報
積雪 26日夜遅くにかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
□大雪警報
積雪 26日夜遅くにかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■村上市
□波浪警報
27日未明にかけて警戒
予想最大波高 6m
■糸魚川市
□大雪警報
積雪 26日夜遅くにかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■妙高市
□大雪警報
積雪 26日夜遅くにかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■上越市
□大雪警報
積雪 26日夜遅くにかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■佐渡市
□波浪警報
27日未明にかけて警戒
予想最大波高 6m
■魚沼市
□大雪警報
積雪 26日夜遅くにかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■南魚沼市
□大雪警報
積雪 26日夜遅くにかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■湯沢町
□大雪警報
積雪 26日夜遅くにかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■津南町
□大雪警報
積雪 26日夜遅くにかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■粟島浦村
□波浪警報
27日未明にかけて警戒
予想最大波高 6m