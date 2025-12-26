TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後6時15分に、なだれ注意報を柏崎市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町に発表しました。

中越、上越では、26日夜遅くまで大雪に警戒してください。下越、佐渡では、27日未明まで高波に警戒してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■柏崎市
□大雪警報
　積雪　26日夜遅くにかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■十日町市
□大雪警報
　積雪　26日夜遅くにかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■村上市
□波浪警報
　27日未明にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■糸魚川市
□大雪警報
　積雪　26日夜遅くにかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■妙高市
□大雪警報
　積雪　26日夜遅くにかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■上越市
□大雪警報
　積雪　26日夜遅くにかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■佐渡市
□波浪警報
　27日未明にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■魚沼市
□大雪警報
　積雪　26日夜遅くにかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■南魚沼市
□大雪警報
　積雪　26日夜遅くにかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■湯沢町
□大雪警報
　積雪　26日夜遅くにかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■津南町
□大雪警報
　積雪　26日夜遅くにかけて警戒
　12時間最大降雪量　60cm

□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■粟島浦村
□波浪警報
　27日未明にかけて警戒
　予想最大波高　6m