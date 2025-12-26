◇第79回 全日本総合バドミントン選手権大会(24日〜30日、京王アリーナTOKYO)

バドミントン・女子ダブルスの志田千陽・五十嵐有紗ペアが、全日本総合バドミントン選手権大会の2回戦から登場し、初戦をストレートで勝ち上がりました。

志田選手はこれまで長年、松山奈未選手とペアを組み、24年のパリ五輪では銅メダルを獲得するなど活躍し、2人は“シダマツ”ペアの愛称でも親しまれてきました。

そして今年の8月にペアを解消すると、志田選手は新たにパリ五輪混合ダブルス銅メダリストの五十嵐有紗選手と新しいペアを組み、すでに国際大会にも出場してきました。

その志田・五十嵐ペアは、この日の試合では対戦相手の向井仁那・宮内公佳ペアを圧倒。第1ゲームを21-16で取ると、第2ゲームでも得点を重ね、21-6で完勝しました。

今大会は強豪の福島由紀・松本麻佑ペアも2回戦から出場し、毛利未佳・千葉美采ペアを相手に、接戦ながらも2-0(21-17、21-18)でストレート勝ちを飾っています。