【あす27日（土）全国天気】

（ポイント）

・年末寒波は峠越え

・北日本は荒天続く

・全国的に厳しい寒さ

・朝は強い冷え込み

・東京都心は1℃

27日（土）は、年末寒波の峠は越えますが、まだ北日本を中心に、強い寒気に覆われるでしょう。このため、北日本は、26日ほどではないものの、北風が強く、日本海側を中心に、荒れた天気が続きそうです。また北陸も雪や雨が降り、雷を伴う所があるでしょう。大雪のおそれもあり、27日（土）夕方までに、多い所で、東北70センチ、北海道50センチ、北陸40センチなどの降雪が予想されています。引き続き、交通障害などに、十分な注意が必要です。

そして27日（土）朝は冷え込みが強まり、東日本や北日本を中心に、26日朝より5℃から10℃以上、低くなる所もあるでしょう。最低気温は、札幌-9℃、東京都心1℃、大阪2℃、高知0℃、鹿児島0℃など、広い範囲で、この冬一番の冷え込みとなりそうです。最高気温も、あまり上がらず、厳しい寒さが続くでしょう。

【27日（土）の予想最低気温】 ※（）内は前日比と季節感

札幌 -9℃（-7 真冬）

青森 -5℃（-5 真冬）

仙台 -2℃（-6 真冬）

新潟 -1℃（-3 真冬）

東京都心 1℃（-6 真冬）

名古屋 1℃（-4 真冬）

大阪 2℃（-3 真冬）

広島 0℃（±0 真冬）

高知 0℃（-3 真冬）

福岡 3℃（＋1 真冬）

【27日（土）の予想最高気温】 ※（）内は前日比と季節感

札幌 -4℃（-6 真冬）

青森 0℃（-3 真冬）

仙台 5℃（-1 真冬）

新潟 6℃（-4 1月上旬）

東京都心 9℃（-2 真冬）

名古屋 7℃（-2 真冬）

大阪 9℃（＋1 真冬）

広島 9℃（＋2 真冬）

高知 11℃（＋2 真冬）

福岡 8℃（＋2 真冬）

【週明けは気温上昇も、年越しから厳しい寒さ】

27日（土）まで、北日本は荒れた天気が続くでしょう。28日（日）は、比較的、おだやかな天気となりそうです。週明けの30日（火）頃は、いったん気温が上がりますが、年越しは、また北から強い寒気が南下する見込みです。そのまま正月は真冬らしい厳しい寒さが続く見込みで、日本海側は雪の降り方にご注意ください。