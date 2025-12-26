ファミマ『刀剣乱舞』恵方巻の予約特典をレビュー！ 和柄デザインがかわいい恵方包み＆巾着袋を使ってみた
ファミリーマートから登場する『刀剣乱舞ONLINE』コラボ恵方巻。2025年は刀剣男士・鶴丸国永をイメージした恵方巻に加え、実用性の高い予約特典が付くことで注目を集めています。今回は、恵方巻そのものではなく、予約特典として付属する「恵方包み（小ふろしき）」と「巾着袋」を実際に使ってみた感想をレビューします！
【写真】『刀剣乱舞』ファン必見！ 和柄デザインがかわいい予約特典
■シンプルでおしゃれ！ 日常使いしやすい和柄デザイン
今回紹介するのは、12月19日から予約が開始している、人気ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』とコラボレーションした「『刀剣乱舞ONLINE』 鶴丸国永の恵方巻」の予約特典ノベルティ。
最初に紹介するのは、恵方巻を包むための「恵方包み（小ふろしき）」。表は紺色をベースに刀剣や和柄があしらわれた落ち着いたデザインで、裏は白地に鶴のモチーフが描かれた両面仕様になっています。和柄ながら主張しすぎないデザインなので、普段使いしやすいのもポイント。『刀剣乱舞』ファンの友人へのちょっとしたプレゼントに使うのもよさそうで、実用性と“推し活”を両立できるアイテムだと感じました。
実際に使ってみると、大判すぎず小さすぎないサイズ感がちょうどよく、扱いやすい印象。恵方巻を包むのはもちろん、お弁当包みとして使ったり、ちょっとした小物を包んでギフト用にしたりと、さまざま用途に使えそうです。
もう一つの特典は「巾着袋」。白地に鶴丸国永をイメージしたデザインが施されており、鶴丸の紋が入ったデザインがさりげなくうれしい仕様。裏表でデザインが異なるため、使う向きによって雰囲気が変わるのも可愛らしいポイント。キャラクター感はありつつも控えめなので、日常使いにもおすすめです。
サイズ感は、小物入れとして非常に使いやすく、コスメや充電ケーブルなどの収納にぴったり。さらに、小ふろしきを畳んで一緒に入れられるため、特典同士をセットで持ち歩けるのも好印象でした。
今回の特典は「節分が終わったらしまい込むグッズ」ではなく、日常的に使えるアイテムなのが最大の魅力。和柄の上品さと実用性を兼ね備えており、推しグッズとしても生活雑貨としても満足度の高い内容でした。
なお、セットの恵方巻は、鶴丸国永をイメージした“白”基調の具材が特徴。サラダチキンやポテトサラダ、玉子焼きなど、見た目にも統一感のある仕上がりです。昨年は完売した人気商品ということもあり、特典狙いの予約も十分アリ。気になる人は、早めのチェックがおすすめです。
【写真】『刀剣乱舞』ファン必見！ 和柄デザインがかわいい予約特典
■シンプルでおしゃれ！ 日常使いしやすい和柄デザイン
今回紹介するのは、12月19日から予約が開始している、人気ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』とコラボレーションした「『刀剣乱舞ONLINE』 鶴丸国永の恵方巻」の予約特典ノベルティ。
実際に使ってみると、大判すぎず小さすぎないサイズ感がちょうどよく、扱いやすい印象。恵方巻を包むのはもちろん、お弁当包みとして使ったり、ちょっとした小物を包んでギフト用にしたりと、さまざま用途に使えそうです。
もう一つの特典は「巾着袋」。白地に鶴丸国永をイメージしたデザインが施されており、鶴丸の紋が入ったデザインがさりげなくうれしい仕様。裏表でデザインが異なるため、使う向きによって雰囲気が変わるのも可愛らしいポイント。キャラクター感はありつつも控えめなので、日常使いにもおすすめです。
サイズ感は、小物入れとして非常に使いやすく、コスメや充電ケーブルなどの収納にぴったり。さらに、小ふろしきを畳んで一緒に入れられるため、特典同士をセットで持ち歩けるのも好印象でした。
今回の特典は「節分が終わったらしまい込むグッズ」ではなく、日常的に使えるアイテムなのが最大の魅力。和柄の上品さと実用性を兼ね備えており、推しグッズとしても生活雑貨としても満足度の高い内容でした。
なお、セットの恵方巻は、鶴丸国永をイメージした“白”基調の具材が特徴。サラダチキンやポテトサラダ、玉子焼きなど、見た目にも統一感のある仕上がりです。昨年は完売した人気商品ということもあり、特典狙いの予約も十分アリ。気になる人は、早めのチェックがおすすめです。