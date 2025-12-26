¶ÛµÞÆþ±¡¤«¤é2½µ´Ö¡Ä¸µ¤¦¤¿¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡¦¿ùÅÄ¤¢¤¤Ò¤íà¼ê½ÑÀ®¸ùáÉÂ¾²¼Ì¿¿¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«⁉¡×¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ÎÀ¼
¤¦¤Ã·ìÀ¿´ÉÔÁ´¤È¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Îµ¿¤¤¤Ç¡Ä
¡¡¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿NHKE¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Ç¡Ö¤¦¤¿¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡×¤òÌ³¤á¤¿²Î¼ê¤Î¿ùÅÄ¤¢¤¤Ò¤í(60)¤ÎºÇ¿·»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÆü¡¢¿´Â¡¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Ìµ»öÀ®¸ù¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª3»þ´Ö¤Þ¤ë¤Þ¤ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤Î½é¥ª¥Ú¤Ç¤·¤¿¤¬²¿¤È¤«½ª¤ï¤ê¡¢¥¹¥Æ¥ó¥É¤Ï2ËÜ¶»¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬·Ð²áÎÉ¹¥¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÂô»³¤ÎÎå¤Þ¤·¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÂà±¡¤ÏÁá¤¯¤ÆÇ¯Ëö¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾Ç¤é¤º¤æ¤Ã¤¯¤êÎÅÍÜ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç²£¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ë1Ëç¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¾Ð´é¡×¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤¤Ò¤í¤ª·»¤µ¤óÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¡Ö²ÎÀ¼¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ËèÆü¤Î»Ò°é¤Æ¤ÇÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤Ë¤âÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤æ¤Ã¤¯¤êÍÜÀ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡ÖÂà±¡¸å¤Î²ÎÀ¼¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«⁉¡×¡Ö¤ªÉ¦»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ùÅÄ¤Ï12·î14Æü¤Î¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¼çºÅ¤Î¡Ö°ÍÂ¸¾É¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à IN Âçºå¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¾§¸å¤ËÆ°Ø©¤Ë½±¤ï¤ì¡¢15ÆüÌ¤ÌÀ¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¶ÛµÞÆþ±¡¡£¤¦¤Ã·ìÀ¿´ÉÔÁ´¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢23Æü¤Ë¿´Â¡¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¿ùÅÄ¤Ï·Ä±þÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£1999Ç¯¤«¤é4Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ9ÂåÌÜ¡Ö¤¦¤¿¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£