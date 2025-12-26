¡ÖÈà½÷¤È²á¤´¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤«¤é¤Ï¤ä10Ç¯¡×ÀÖÀ¾¿ÎàÊÑ¤ï¤é¤Ì°¦á2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÈà½÷¤ÏÏ·¤±¤¿¤±¤É¿Î·¯¤Ï¼ãÊÖ¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö²è¼Á¤â¿Ê²½¡ª¡×»³ÅÄ¹§Ç·¤È10Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È
Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿10Ç¯Á°¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÖÀ¾¿Î¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£10Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¤âÆ±»þ¤Ë¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÖÀ¾¤Ï¡ÖÈà½÷¤È²á¤´¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤«¤é¤Ï¤ä10Ç¯¡×¤È¤Ä¤Å¤êÆüÉÕ¡Ö2025.12.25¡¡2015.12.25¡×¤Èµ¤·¤¿¡£10Ç¯Á°¤Ë»£±Æ¤·¤¿Æ±¤¸¾ì½ê¡¦Æ±¤¸ÊÂ¤Ó¤ÇÇÐÍ¥¡¦»³ÅÄ¹§Ç·¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤â¤Õ¤â¤Õ¤Î¿Î¤¯¤ó¤È¡¢¤â¤Õ¤â¤Õ¤ÎÈà½÷¤µ¤ó!¡×¡Ö10Ç¯Á°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¹¤®¡×¡ÖÃçÎÉ¤·!¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¥¤¥±¥ª¥¸¡×¡ÖÈà½÷½Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ç¡¼¥È³Ú¤·¤á¤¿¤è¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡ª¡×¡ÖÈà½÷¤µ¤ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÅº¤¤¿ë¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö10Ç¯¤Ç²è¼Á¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤ë!¡×¡ÖÈà½÷¤ÏÏ·¤±¤¿¤±¤É¡¢¿Î·¯¤Ï¼ãÊÖ¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£