¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï26Æü¡¢Ê¡²¬Âç¤ÎDFºä°æÍªÈô¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Ç¡¢Î©ÀµÂçÞÄÆî¹â¡ÊÅçº¬¡Ë¤«¤éÊ¡²¬Âç¤Ë¿Ê³Ø¡£180¥»¥ó¥Á¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»ý¤ÁÌ£¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Ê¡²¬Âç³Ø¤Îºä°æÍªÈô¤Ç¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¡¢¼«Ê¬¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸¬µõ¤Ë·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤­¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×