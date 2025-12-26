第105回全国高校ラグビー大会は27日に大阪府東大阪市の花園ラグビー場で開幕する。記念大会で例年より5校多い56チームが参加し、福岡県の出場枠は「2」。26大会連続出場の東福岡は、史上4校目の花園通算100勝、3大会ぶりの優勝を目指す。5大会ぶりに聖地を踏む筑紫は過去最高のベスト8を狙う。

過去7度の花園優勝を誇る東福岡が3大会ぶりの頂点を目指してスタートする。「一昨年、昨年と比べてもすごくいい状態で来ている」と藤田雄一郎監督は手応えを強調する。

昨年は12大会ぶりに4強を逃し、選手たちは王座奪回を合言葉に1年間過ごしてきた。さらにチームのモチベーションになっているのが「花園通算100勝」の達成だ。1984年度の初出場から前回までで96勝を積み上げ、今年の大会で準決勝まで白星を積み重ねれば到達となる。

100勝を超えているのは秋田工、天理（奈良）、常翔学園（大阪）の3校のみ。「ここまで勝利を重ねてきたOBに感謝して100勝に向けて一戦一戦戦いたい」。ナンバー8須藤蔣一主将（3年）はメモリアル勝利、さらにその先にある頂点を見つめている。（前田泰子）