12月26日午後4時ころ、15人がけがをする殺人未遂事件が発生しました。警察は職業不詳の男（38）を現行犯逮捕しました。

【写真を見る】「工場敷地内で刃物で刺された」殺人未遂の疑いで職業不詳の男を現行犯逮捕 15人けが、8人搬送 漂白剤のようなものをまいたか 横浜ゴム三島工場=静岡・三島市

殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは自称・三島市中に住む職業不詳の男（38）です。男は26日午後4時ころ、三島市内の工場内で会社員の男性（28）を刃物様のもので刺して殺害しようとした疑いがもたれています。

消防や消防によりますと、26日午後4時半ころ、三島市南二日町の横浜ゴム三島工場で「何者かにより、5～6人が工場敷地内で刃物で刺された。スプレー液体をまかれた」と119番通報がありました。

20代から50代の男性15人がけがをしたとみられ、8人が搬送されたということです。被害者は全員、工場関係者とみられます。また現場では、けがの程度で処置の優先度を決めるトリアージが行われたということですが、全員意識はあるということです。

またれた液体は漂白剤のようなものということで、警察などが事件の経緯を詳しく調べています。