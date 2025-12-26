DEEP・TAKA、来年から活動再開へ 一部報道＆休止を改めて謝罪【全文】
LDHに所属する3人組男性コーラスグループ「DEEP」のリーダーTAKAが、来年より活動を再開させることが26日、LDHより発表された。
【写真】2019年当時、新たに始動したDEEP SQUAD
DEEP TAKAは、1983年10月24日生まれ、福岡県出身。2004年12月、EXILEのATSUSHIプロデュースのもとCOLORとして「Special love」でデビュー。09年7月、DEEPに改名。18年9月、RYOが脱退。現在、TAKA、YUICHIRO、KEISEIからなる。
DEEP TAKAをめぐっては、週刊文春で、東京・渋谷区内のコンビニエンスストアで万引きトラブルを引き起こしていたと報じられていた。
■報告全文
【お知らせ】所属アーティストDEEP TAKAに関するご報告
平素より温かいご支援を賜り、誠にありがとうございます。TAKAに関する一部報道ならびに活動休止により、関係者の皆様、応援してくださっている皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
まず、本件に関しては、関係各所との必要な対応が完了し、本人の体調も心身ともに回復に向かっていることをご報告いたします。これを受け、医師の診断を踏まえ、改めて協議を重ねた結果、現在の状況を総合的に判断し、今後のTAKAの活動につきましては、来年より本格的に再開することとなりました。
休養期間中、自身の置かれている状況や体調を見つめ直し、深く反省しながら、心身の治療に専念してまいりました。現在は、皆様からの信頼を取り戻すべく、改めて責任ある姿勢で活動に臨む覚悟を固め、前向きな気持ちで復帰に向けた準備をすすめております。
弊社といたしましても、より一層の誠意ある対応を心がけながら、運営体制の見直しと継続的な支援を通じて、所属アーティスト・タレントの活動をサポートしてまいります。皆様から寄せられる温かい励ましや厳しいお言葉を、本人およびスタッフ一同、真摯に受け止め、深く感謝しております。今後とも、何卒ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
