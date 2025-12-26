元TOKIO・山口達也氏、最新ショットで近況報告「“生かされている”と感じる一年でした」
TOKIOの元メンバー・山口達也氏が26日、自身のXを更新。仕事納めの報告とともに最新ショットを投稿した。
【写真】ちょっと太った？元TOKIO・山口達也の最新ショット
定期的に近況を伝えている山口氏は「本日仕事納めです 2025年、ご依頼くださいましたクライアントの皆様、チャンスをいただき心より感謝申し上げますとともに、弊社協力会社の皆様、来年も引き続き宜しくお願いします！」と呼びかけ。
また、ファンに向けて「そしてフォロワーの皆様、今年もたくさんの心温まるコメントに勇気と元気をいただきました、本当にありがとうございます」と感謝し、「あらためて、山口達也は常に皆様に“生かされている”と感じる一年でした 感謝しかありません」と伝えた。
最後に「体は一つ、時間は有限 その中で限りを尽くしてゆきます！私も誰かの支えとなれますよう 先を見過ぎず、日々心穏やかに今日一日を積み重ねて参ります 本当にありがとうございました！今年も残りわずかですね」とつづった。
