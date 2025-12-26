「サイコミ」でボーナスコインがもらえる年末年始イベント「祭コミ」開催!
Cygamesは、マンガ配信サービス「サイコミ」において、2025年12月26日〜2026年1月5日に年末年始の大型イベント「祭コミ」を開催する。
当イベントでは最大765ボーナスコインが獲得できる特別ミッションが行われるほか、お正月限定のログインボーナスも配布する。
○新連載プレイバックミッション
期間限定の特別ミッションをクリアすると、最大765ボーナスコインを獲得できるミッションを開催。対象作品の任意の1話を読むだけのミッションも多数。開催期間は2025年12月26日12:00〜2026年1月5日23:59。
○お正月ログインボーナス
期間中にログインすると、1日1回66ボーナスコインを、最大3回まで(合計3日分)受け取れる。最大、合計198ボーナスコインを獲得できる。配布期間は2026年1月1日0:00〜2026年1月5日23:59。
