¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥¦¥ó¥ÉÊý¼°¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊµÜºê¹É°ì¡Ë
¡ÚÀ¤³¦¥´¥ë¥Õ¿·Ä¬Î®¡Û
¡ÚµÜºê¹É°ì»á¥³¥é¥à¡Û³¤Ï·¸¶À¶¼£¥×¥í¡Ê76¡Ë¤¬ÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤ÎÄó¸À¡Ä¹âÎð¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥ë¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡Àè·î¤Î¤³¤Î¹à¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥´¥ë¥ÕÎ¥¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ë2025Ç¯ÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¬¡¢12·î1Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤ÎÄ´ºº¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¡£¥´¥ë¥Õ¾ì»Ô¾ì¤¬4Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁý²Ã¤Ç¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë8000²¯±ßÂæ¤ò²óÉü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¥´¥ë¥Õ¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬Ìá¤ê¡¢Ë¬ÆüµÒ¤ÎÁý²Ã¤ä¼ã¼Ô¡¢½÷À¤Ê¤É¤Î¿·µ¬ÁØ¤¬Áý¤¨¤¿·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÁ°¤è¤ê¼ã¼Ô¤ä½÷À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢»þ´Ö¤ä·ÐºÑÅª¤ËÍ¾Íµ¤Î½Ð¤Æ¤¤¿OL¤ä»Ò°é¤Æ¤¬°ìÃÊÍî¤·¤¿¼çÉØ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¿ô¿Í¤Î¼çÉØ¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¥´¥ë¥Õ¾ì¤¬±ó¤¯¡¢ÈñÍÑ¤â¤«¤«¤ë¡Ê¥×¥ì¡¼Âå¤ÎÂ¾¤Ë¸òÄÌÈñ¤äÂðÇÛÊØÂå¤Ê¤É¤Ç½ÐÈñ¤¬¤«¤µ¤à¡Ë¡£
¢¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¡Ê¥¹¥ë¡¼¥×¥ì¡¼¤¬¤Ê¤¯¡¢°ìÆü¤¬¤«¤ê¡Ë¡£
£¥é¥ó¥Á¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢ÎÁ¶â¤â¹â¤¤¡£
¤ÅÅ¼Ö¤Ç¹Ô¤¯¾ì¹ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤ËÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤¬¹â³Û¡£
¥¸·³Ê¤Ê¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤ä¡¢Ê£»¨¤Ê¥ë¡¼¥ë¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤Ê¤É¤ÇÉßµï¤¬¹â¤¤¡£
¦¥¯¥é¥Ö¤äÍÑÉÊ¤Ê¤É¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¥¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¡¼¥¹¤ÏÇ¯´ÖÈñ¤òÊ§¤¦²ñ°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ï¡Öµ¬Â§¡×¤Ë½¾¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£¦¤ÏÃæ¸Å»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡Á°½Ð¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¹¡¹¤È¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤¬²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤·¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤ë¤Î¤¬Â¾¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¡£¤½¤ì¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â³Ú¤·¤á¤ë¤·¡¢·ò¹¯¤äÈþÍÆ¤Ë¤â¤¤¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£
¡Öµ¤·Ú¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤ä¹âÎð¼Ô¤â¶¦ÄÌ¤Î»×¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¥´¥ë¥Õ¾ìÂ¦¤Ë¤â¸À¤¤Ê¬¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¸÷Ç®Èñ¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Èñ¡¢¿©ºà¤ä¿Í·ïÈñ¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÍ×µá¤Ë¤¹¤Ù¤Æ±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥Ë¡¼¥º¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢°ì¸µÅª¤Ê¥´¥ë¥Õ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¹ë²Ú¤Ê¥é¥ó¥Á¤ò¶´¤ó¤Ç¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤À¡£²¤ÊÆ¤Ç¤Ï18¥Û¡¼¥ë¤Î¥¹¥ë¡¼¥×¥ì¡¼¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¥é¥ó¥Á¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¶á¤¯¤Ç¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤ä·Ú¿©¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¡¢¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ18¥Û¡¼¥ë¥×¥ì¡¼¡¢¥é¥ó¥ÁµÙ·Æ¤¢¤ê¡¢¥Ï¡¼¥Õ¤Î¤ß¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ê¤é¸Ä¡¹¤Î¡ÖÀ¸³è»þ´Ö¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥´¥ë¥Õ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é90Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ¤È¤È¤â¤ËÈîÂç²½¤·¤¿¹ñÆâ¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤È²¤ÊÆ¤È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥´¥ë¥ÕÊ¸²½¡×¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£
¡Ö´ë¶ÈÀÜÂÔ¤Î¾ì¡×¤È¡Ö½îÌ±¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡×¤Î°ã¤¤¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ¯¤Êý¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÎáÏÂ¤Îº£¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ï¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÌÜÀþ¤Î±¿±Ä¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ÊµÜºê¹É°ì¡¿¥´¥ë¥Õ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë