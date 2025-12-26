【山粼武司 これが俺の生きる道】#63

【これが俺の生きる道】横浜とのFA交渉で引っ掛かった森祇晶監督の冷淡 落合博満さんは非通知着信で「探り」を入れてきた

2001年オフ、悩みに悩み抜いて国内FA権を行使した。中日での立場に不安を抱き、横浜から熱心な誘いを受けて移籍へ大きく天秤が傾いた。

しかし、現役時代に通算284勝した大投手で、同年オフに就任した山田久志監督から「一緒に戦おう」と頭を下げられ、残留を決意。10月末のFA宣言から約3週間後の11月21日、横浜に断りを入れた。その日に残留会見を開き、俺はこう言った。

「カネでは買えないものが名古屋にはある。お世話になった人たちと別れるのもつらい。22番のユニホームが俺より似合うヤツはおらん。自分がプレーできるうちに（22番を）他の選手が身につけると思うと、寂しくてたまりませんでした」

会見の数日前、山田監督に電話で残留の意思を伝えると、「また一緒に頑張ろうな」と言われ、心機一転、また中日で頑張ろうと思えた。気持ちは晴れやかだった。

ようやく長いFA交渉が決着。再契約金1億円を一括でもらい、3年契約も手にした。そこで東海市に新居を建てることに。土地から探し、2階建て6LDKを新築。1年後に完成する予定だった。

当時、中日には「家を建てるとトレードされる」「4番は放出される」というジンクスがあった。大豊泰昭さん（1997年オフに阪神へトレード）、宇野勝さん（92年オフにロッテへ）、大島康徳さん（87年に日本ハムへ）。4番に座った先輩たちはみな家を建て、そしてトレードで放出されていたが、「3年契約を結んだから俺は大丈夫」と、まったく気にしなかった。でも、ジンクスは続くんだな。

大きな家を買って、家族のために働こう。「来季はレギュラーとして頑張ってくれ」と頭を下げてくれた山田監督を胴上げしたい。モチベーションは高かったが、その思いとは逆に調子は上がらなかった。

オープン戦は絶不調。それでも、3月30日のヤクルトとの開幕戦（ナゴヤドーム）では「7番・一塁」でスタメン起用された。この試合でヒットは打てなかったものの、翌日は2安打、続く4月2日の巨人戦（ナゴヤドーム）では1安打1打点、翌3日は1安打と3試合連続安打。調子が悪いながらも、なんとか塁に出ていた。しかし、開幕から6試合目となる4月5日の広島戦（広島市民球場）には早くもスタメンを外された。でも、自分の中では「ここからまだ立ち直れる」という感覚があった。

豊橋で開催された16日の阪神戦では久しぶりのスタメンで気合が入った。藪恵壹からシーズン1号を打ち、そこから5試合連続で先発出場。試合に出ていれば、少しずつ調子を戻していけると思っていた矢先、23日の横浜戦（札幌ドーム）で再びスタメンを外れた。代打で3試合無安打に終わると、29日に二軍落ちを告げられた。

そこから7月まで2カ月以上の二軍暮らし。起用法は監督が決めることとはいえ、正直、「見切りが早いな」と思った。7月7日の横浜戦でスタメン起用され、16日のヤクルト戦ではシーズン2本目の本塁打を放ったが、その後もスタメンと代打を行ったり来たりの日々。そして、7月26日の阪神戦であの“事件”が起こる。

（山粼武司／元プロ野球選手）

◇ ◇ ◇

