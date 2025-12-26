2025年、静岡市は再開発の話題が相次ぎ、なかでも大きく動いたのが清水駅東口の新サッカースタジアム構想です。今回その候補地にカメラが初めて入りました。さらに、静岡がモデルとする日本初の“まちなかスタジアム”を取材。そこから見えてきた静岡市の未来像に迫ります。



スタジアムに、清水庁舎の移転、大型商業施設の出店など、2025年の静岡市は、“街が生まれ変わる話”が次々と動き始めました。





それを象徴するのが「新サッカースタジアム構想」。老朽化したIAIスタジアムに代わる、新スタジアムを中心とした新しい街づくり。市はことし8月、最有力候補地である清水駅東口の土地を所有するENEOSと…（静岡市 難波市長）「ここを土地開発しましょうと合意をしましたので、この場所での新スタジアムの整備の検討が可能となりました。」計画は大きく前進しました。それは、清水駅のすぐそばに広がる14haのエリア。かつて製油所がありましたが、およそ40年前に閉鎖していました。（髙山基彦 キャスター）「清水駅東口のペデストリアンデッキに来ています。あちらが静岡市が整備を目指す新サッカースタジアムの建設候補地。きょうは特別にあそこに入らせていただきます。」今回、テレビカメラが初めて候補地の中へ。そこで目にした光景は…！！（髙山基彦 キャスター）「こんなに大きいんですか！？」巨大なタンクは高さおよそ20m。人と比べるとその大きさは一目瞭然。（エネオス 紀ノ本大輔さん）「海外から油を輸入して油製品を作っていた時の原油タンクとして使っていたもの。大きいですけど中はがらんどうです。」製油所の閉鎖から40年。この土地にスタジアム構想が浮上したことについて、（エネオス 紀ノ本大輔さん）「（スタジアムは）まちづくりの中心的な施設になるので、清水エリアに波及的な効果が及ぶようなまちづくりをしていただければと思います。」ここにどんな街ができるのか、難波市長を直撃しました。（静岡市 難波市長）「協議は順調に進んでいる。具体的にどれぐらいの土地を市が取得して、どういう手法で事業を進めていくのか、具体的な詰めをしています。スタジアムだけでなくてスタジアムシティ、街をつくるということですね。かなり詰めは進んでいるので、2026年のはじめには合意できればいい。」難波市長が強調したのは「スタジアムを作るのではなく、街をつくる」。すでにこの清水駅周辺では、清水さくら病院がオープンし、清水庁舎の移転計画もあるなど、都市機能を集める動きが進められていて、そこにスタジアムが加われば“人が集まる街”になるというのです。（静岡市 難波市長）「サッカーをしている時だけ人が集まるのではなくて、毎日人が来る、そういう所にしていくといろいろな効果が出てきます。」一方で気になるのは、津波への備え。（静岡市 難波市長）「1000年に1回の津波のときも4mぐらいの浸水深。デッキの上が避難場所になる。エネオスの土地も6mの高さなのでここも防災拠点になる。防災上の心配よりも、むしろ防災拠点になる場所。中心市街地で防災拠点は必要。ここはそれに十分なり得る場所。」スタジアムが「重要な防災拠点になる」と自信を示す裏には、すでにこのエリアである事業が動き出しているからです。2025年3月、同じ製油所の跡地に、太陽光発電と大型蓄電池が完成。一般家庭約920軒分の発電ができます。（エネオスパワー 石塚裕輔さん）「こちらで作った電気に関しては、近隣の設備、さくら病院、文化会館、エネオス油槽所に送っています。」同じエリア内で行われる“電気の地産地消”。それは災害時でも利用可能で病院も機能を維持することができるのです。この“スタジアムシティ構想” そのモデルは、2024年、広島に誕生した日本初の“まちなかスタジアム”。一体どんな未来が待っているのか、現地で取材し、静岡が学ぶポイントを探りました。（髙山基彦 キャスター）「広島にやってきました。こちらがエディオンピースウイング広島というサッカースタジアムです。」広島駅から約2km。それは静岡駅から静岡浅間神社ほどの距離。（髙山基彦 キャスター）「階段を上がってすぐピッチが目の前に広がっています。広い、すごく開放的。」約2万8500人を収容でき、全て屋根付き。ピッチまでわずか8mの近さ。バラエティに富んだ座席のタイプも特徴的で、みんなで観戦できる「パーティタイプ」など全43種類。静岡市にもこのようなスタジアムが誕生するかもしれません。広島市の担当者は「立地の選定が最も苦労した」といいます。（広島市スポーツ振興課 江副陽佑さん）「スタジアムをつくることで得られる経済やまちづくりへの波及効果、建設コスト、アクセスといったことがポイントとなり、最終的にはここが選ばれた。」また、建設費でも特徴が。総事業費約286億円のうち、なんと77億円が寄付でまかなわれ、「みんなでつくる」という空気が計画を前に進めたのです。（広島市スポーツ振興課 江副陽佑さん）「署名だけでなく寄付という形で多くの支援をいただき、正にみんなでつくったスタジアムだと思っています。」その空気を作ったのが、試合がない日も人が集まる仕掛け。スタジアム横に広大な広場を整備し、周辺には飲食店や、さまざまなショップが立ち並びます（広島市スポーツ振興課 江副陽佑さん）「イベントを定期的に開催していて、2日間で22万人来るような広島県でも大きいイベントの会場として使われています。」スタジアムでもイルミネーションイベントが開催されるなど、ここを“目的地”にすることで大きな人の流れを作っているのです。その影響は周辺のエリアにも…（山中酒店 松木加江子さん）「街中にできて歩いて20分ぐらい。試合が午後9時に終わってちょっと飲んで帰ろうかという流れになる。」“まちなかスタジアム”で成功した広島市。清水駅周辺の立地をどう見るのでしょうか。（広島市スポーツ振興課 江副陽佑さん）「駅が近いのは強みだと思いますし、アクセスが良ければ気軽に試合を見に行くことができますし、買い物や飲食が楽しめて町全体の活性化につながると思う。サッカーのためだけじゃなくて多機能化や複合化を図ることで年間を通じて人が集まるスタジアムができればと思う。」今まさに、静岡の街が生まれ変わろうとしています。（静岡市 難波市長）「もう2年、3年で変わってくるんじゃないかなと。（2026年は）とにかく動く年ですね。動きが目に見えるような状態になってくる年だと思います。」