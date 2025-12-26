²¬Â¼Î´»Ë¤¬¡ÖÂç¹¥¤¡×¤Ê´ØÀ¾²Î¼ê¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡72ºÐ¡¦±ß¹»Ö¤Î¥í¥±¤Ï¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤ÎÁ´¤Æ¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¤Î³ÑÅÙ¤È¤«¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î±ß¹»Ö¡Ê72¡Ë¤¬¡¢¤¢¤¹12·î27Æü¤È¿·Ç¯1·î10ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ø¤ª¤«¤Ù¤í¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å2¡§28¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂç¹¥¤¡× ²¬Â¼Î´»Ë¡õ±ß¹»Ö¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Â¸½
¡¡¤È¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¶á¤¯¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ð¡¼¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾ïÏ¢µÒ¤Î¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡¦²¬Â¼Î´»Ë¤ÈÅ¹¼ç¤ÎNON STYLE¡¦ÀÐÅÄÌÀ¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÅÄÃæÍ§ÍüÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢ÍÌ¾¿Í¤«¤é¡È¤³¤³¤À¤±¡É¤ÎÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£
¡¡±ß¤Ï¡¢´ØÀ¾¤ÎÄ«¤Î´é¡Ø¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°9¡§50¡Á¡Ë¤Ç¥á¥¤¥óMC¤òÌ³¤á¡¢´ØÀ¾¤Î³¹¤ò»¶ºö¤·¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥¤Ê°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤ò¡Ö¿Í´Ö¹ñÊõ¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤¹¤ë¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¿Í´Ö¹ñÊõ¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¡£¡Ø¤ª¤«¤Ù¤í¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤ÆÂç³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ò¡¢2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿Í´Ö¹ñÊõ¤µ¤ó¡×¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ì¤ë¡£²¬Â¼¤Ï¡Ö¡Ê±ß¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ë¤¤¤í¤¤¤íÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¹¥¤¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£ÁáÂ®¡¢²¬Â¼¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡Ö¿Í´Ö¹ñÊõ¤µ¤ó¡×¤ÎÈëÂ¢±ÇÁü¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£³ê¤êÂæ¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¿å¤¿¤Þ¤ê¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¥·¡¼¥ó¤ä±ß¤ÎNG½¸¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢²¬Â¼¤Ï¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤ÎÁ´¤Æ¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¤Î³ÑÅÙ¤È¤«¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö»þ¤Ë¤Ï¥í¥±¤Ç²¿»þ´Ö¤âÏÃ¤ò¤·¤Æ¥ª¡¼¥ë¥«¥Ã¥È¡×¡Ö¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç´ñÀ×¤Î½Ö´Ö¡×¡Ö²Ö¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²È¤Ï¥í¥±²÷Âú¡×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¿Í´Ö¹ñÊõ¤µ¤ó¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ¢Â¦¤ä¥í¥±¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢8Ç¯Á°¤Î¥í¥±¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿81ºÐ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿±ß¤Ï¡Ö±þ±ç¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÍê¤ß¡¢¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¡Ê¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¡ËÈÖÁÈ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È±ß¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²¬Â¼¤¬¡Ö³ê¤êÂæ¤ÎVTR¡Ê±ÇÁü¡Ë¸«¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢²¿ÅÙ¤â¥Ü¥±¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ê¤Ê¤ª¤¹¡£
¡¡¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿Âç³ØÀ¸»þÂå¤ä¡¢2Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¤È¤Î´¶Æ°Åª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¤½¤·¤Æ±ß¤Î²Î¼êÀ¸Ì¿¤òÀä¤Ã¤¿¡Ê¡©¡Ë²Î¤ä¡¢²¬Â¼¤Î¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤«¤é¡¢ÂåÉ½ºî¡ÖÌ´ÁÛ²Ö¡×¤ÎÈäÏª¤Ê¤É¡¢Á°ÊÔ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó±ß¤ÎÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢12·î28Æü¿¼Ìë2»þ28Ê¬¡Á¡¢1·î11Æü¿¼Ìë2»þ50Ê¬¡Á¤ËÊüÁ÷¡£
