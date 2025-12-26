¡ÖDEEP¡×TAKA¡¡ÍèÇ¯¤«¤é³èÆ°ºÆ³«¤Ø¡ÖÂÎÄ´¤â¿´¿È¤È¤â¤Ë²óÉü¡× Àº¿ÀÅª¤ÊÉÔÄ´¸øÉ½
¡¡LDH¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬26Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡ÖDEEP¡×¤ÎTAKA¡Ê42¡Ë¤¬ÍèÇ¯¤«¤é³èÆ°ºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈDEEP¡¡TAKA¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¡¢¡ÖTAKA¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÉôÊóÆ»¤Ê¤é¤Ó¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤Ë¤è¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢ËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤È¤ÎÉ¬Í×¤ÊÂÐ±þ¤¬´°Î»¤·¡¢ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤â¿´¿È¤È¤â¤Ë²óÉü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢²þ¤á¤Æ¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢º£¸å¤ÎTAKA¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤è¤êËÜ³ÊÅª¤ËºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍèÇ¯¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖµÙÍÜ´ü´ÖÃæ¡¢¼«¿È¤ÎÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤äÂÎÄ´¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¿È¤Î¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯¡¢²þ¤á¤ÆÀÕÇ¤¤¢¤ë»ÑÀª¤Ç³èÆ°¤ËÎ×¤à³Ð¸ç¤ò¸Ç¤á¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÊÀ¼Ò¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÀ¿°Õ¤¢¤ëÂÐ±þ¤ò¿´¤¬¤±¤Ê¤¬¤é¡¢±¿±ÄÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤È·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î³èÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë²¹¤«¤¤Îå¤Þ¤·¤ä¸·¤·¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¡¢ËÜ¿Í¤ª¤è¤Ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢²¿Â´¤´Íý²ò¤È¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡TAKA¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶èÆâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇËü°ú¤¤ò¤·¤¿¤È¡¢6·î¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤ÎÍÎÁµ»ö¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢LDH¤ÏTAKA¤¬ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¡Ö»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦Ãæ¤Ç¡¢°ÊÁ°¤è¤êÀº¿ÀÅª¤ÊÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤âÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀº¿ÀÅª¤ÊÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£