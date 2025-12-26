グランスタ東京に2026年の干支「午」スイーツが大集合！帰省の手土産やギフトにぴったり。

2025年12月26日から26年1月9日まで、JR東京駅構内の「グランスタ東京」「グランスタ丸の内」で、新年を祝うフェア「HAPPY UMA YEAR 2026」が開催されます。

26年の干支「午（うま）」をテーマに、限定スイーツや雑貨、パワーあふれる馬力グルメが登場。人参を使ったキャロットケーキや馬刺し2倍盛りなど、見た目も味も楽しめる商品が勢ぞろいします。

これ食べたらいい年になりそう...

"午"モチーフの限定スイーツ＆雑貨・ワイン

●ダーラナホースのキャロットケーキ

すりおろした人参をたっぷり使用し、シナモンとキャラウェイシードの香りが広がるキャロットケーキ。濃厚なクリームチーズと、幸せを運ぶダーラナホースのクッキーがトッピングされています。

AM STRAM GRAM nobolyquedaly（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）で販売。価格は560円です。

●上生菓子詰合せ

干支「午」の焼き印が入った桃山や、東京駅の銀の鈴をモチーフにした練り切りなど、華やかな和菓子の詰合せ。帰省の手土産やお茶請けにぴったりです。

販売店舗は、銀座 甘楽（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）。

価格は6個入で2148円です。なくなり次第販売を終了します。

●ベイクド新春午カップケーキ

馬の顔をデコレーションした新春限定のカップケーキ。いちごやレモンのアイシングが華やかで、紅茶ベースのやさしい甘さが特徴です。

Fairycake Fair（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）で販売。価格は5個入で1900円です。

なくなり次第販売を終了します。

●大福どらやき

黒糖どらやきに大きな求肥を挟んだ「大福どらやき」。干支「午」の焼き印入りで、大きな福を願う縁起の良い一品です。

販売店舗は、香炉庵 KOURO-AN（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）。価格は280円で、1月上旬までの販売です。

●縁起缶キャンディ 白うま・紅うま

縁起缶キャンディシリーズの26年干支「うま」デザインが登場。小粒アップル味とヨーグルト味の2種類がアソートされていて、干支モチーフのプチギフトとしても使いやすいサイズ感の缶入りキャンディです。

ヒトツブ カンロ（グランスタ東京／改札内B1 丸の内坂エリア）で販売しています。価格は1缶550円。なくなり次第終了です。

●お年賀フレンチパイ

フレッシュバターをたっぷり使った生地を幾重にも重ねて焼き上げた、香ばしいフレンチパイです。

26年の干支「午」をデザインした包装紙とパッケージが目印。個包装には熨斗付きデザインが施されているため、1枚ずつ配りやすいのもポイントです。

コロンバン（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）で販売。価格は20枚入1620円で、なくなり次第販売を終了します。

●エト・カルタ（レッド・ホワイト）

日本人アーティストが「午（うま）」モチーフのデザインをパッケージに施した、ポルトガルの銘醸ワイン「エト・カルタ（レッド・ホワイト）」。

レッド（赤・ミディアムボディ）は、濃密で滑らかなタンニンと骨格の引き締まった味わい。ホワイト（白・辛口）は、柑橘系の爽やかな香りに程よいミネラル感と酸味が調和した辛口のワインです。

紀ノ国屋アントレ（グランスタ丸の内／改札外B1）で販売中。

価格は1本（750ml）2178円。なくなり次第、販売を終了します。

●伯楽星 純米大吟醸 2026年干支ボトル 金箔酒

軽快で透明感のある味わいと、きれいな酸味が調和した「伯楽星」の純米大吟醸を、26年干支ボトル仕様で楽しめる1本です。グラスに注ぐと金箔が優雅に舞い上がり、年始の料理を一層引き立てながら、華やかなひと時を演出してくれます。

はせがわ酒店（グランスタ東京／改札内B1 スクエア ゼロエリア）で販売中です。価格は1本（720ml）で5500円。なくなり次第販売を終了します。

●干支（午）柄 印伝がま口小銭入

伝統の印伝で仕立てた、干支「午」柄のがま口小銭入れ。空を舞うペガサスをテーマに、ファンシーなモチーフが散りばめられたデザインです。

小ぶりながらも存在感があり、日常づかいはもちろん、ギフトとしても使いやすいデザインになっています。

INDEN・YA × JIZAING（グランスタ東京／改札内B1 丸の内坂エリア）で販売中。価格は1個3300円で、なくなり次第販売を終了します。

●花駆ける

花々をまとい、駆ける馬たちを描いた、新春らしいデザインのハンカチです。イラストレーター・タワタリナツキさんによるイラストがあしらわれていて、物語性と彩りを添えてくれます。

販売店舗は、OLD-FASHIONED STORE TOKYO（グランスタ東京／改札内1F 吹き抜けエリア）。価格は1枚2200円です。

●手描きプロジェクト／リングノート・メッセージカード

「午」をテーマに、さまざまなアーティストが手描きした一点もののリングノートとメッセージカードがそろいます。絵の具の質感から温かみが伝わるのが魅力。一枚一枚手描きで着色されているので、馬の色や模様がすべて異なるのも印象的です。

ものとアート（グランスタ東京／ 改札内1F 吹き抜けエリア）で販売。

価格は、リングノートが各1冊2200円、メッセージカードが各1枚660円です。なくなり次第、販売終了します。

●跳ね馬小紋・はにわ馬

軽やかに跳ね上がる馬をモチーフにした「跳ね馬小紋」とユニークな表情が印象的な「はにわ馬」は、どちらも干支「午」を遊び心たっぷりに表現したアイテムです。26年の始まりにぴったりのデザインになっています。

かまいます（グランスタ東京／改札内B1 丸の内坂エリア）で販売中。価格は1枚1430円です。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部