イクスピアリで最大60％オフのセール開催！2000円お得な「専用QUOカードPay」の販売も《12月26日から》

東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」は、2025年12月26日から26年1月12日までの期間、「イクスピアリ・ザ・セール」を開催します。

お得な福袋の販売も

約35店舗が参加する冬の「イクスピアリ・ザ・セール」では、すぐに使えるファッションアイテムや雑貨など、最大60％オフの特別価格でお得に買い物ができます。

イクスピアリでは12月31日と26年1月1日を含む年末年始も休まず営業し、営業時間は通常どおり10時から22時30分まで。

そのほか、割引率など各店舗のセールの詳細は公式サイトの特設ページから確認できます。

一部店舗ではセール期間が異なるほか、予告なくセール参加店舗やオフ率、日程が変更になる場合があります。

また、12月26日と27日は「イクスピアリ専用QUOカードPay特別販売」を実施。イクスピアリ内のショップやレストランで使えるイクスピアリ専用QUOカードPay1万2000円分を1万円で販売します。

「イクスピアリ専用QUOカードPay」は、2階 セレブレーション・プラザ（荒天時は2階 Bウェイ）で販売し、時間は10時から15時まで。

1人2セットまで購入が可能で、支払いは現金のみ。各日600セット限定、なくなり次第終了です。

購入時、専用の2次元コードが記載された台紙が渡され、スマートフォンで2次元コードを読み込むことで使用できるようになります。有効期限は26年3月31日までです。

さらに、約30店舗で人気のブランド・商品が盛りだくさんのお得な福袋の販売も行います。一部の店舗では年内から予約受付を開始していて、人気商品や数量限定の福袋をゲットできるチャンスです。

いずれもなくなり次第終了のため、早めのチェックがおすすめだそう。

事前予約の有無など、各店舗の福袋の詳細は公式サイトの特設ページから確認できます。

東京バーゲンマニア編集部