現代映画を牽引する監督たちによる短編映画5本をひとつに束ねた短編集『ショート・パルス 5つの鼓動』が、2025年3月6日より新宿武蔵野館ほかにて公開されることが決定。あわせてメインビジュアルと各作品の場面写真が公開された。

参考：エマ・ストーンが丸坊主に ヨルゴス・ランティモス監督『ブゴニア』2026年2月13日公開

世界各地から選りすぐられた本企画には、『哀れなるものたち』や新作『ブゴニア』で注目を集めるヨルゴス・ランティモスや、『関心領域』のジョナサン・グレイザー、『幸福なラザロ』のアリーチェ・ロルヴァケルと写真家・アーティストでも知られる『顔たち、ところどころ』のJRに加え、ロカルノ国際映画祭最優秀短編賞を受賞した新鋭・空音央が参加。

集められたのは、ランティモスによる『ニミック NIMIC』、グレイザーによる『ザ・フォール THE FALL』と『ストラスブール1518 STRASBOURG 1518』、ロルヴァケル＆JRによる『都市の寓話 An Urban Allegory』、空による『まっすぐな首』、の5本の短編。

空監督の『まっすぐな首』は、首の痛みに苦しむ女性が、夢と現実、過去と現在のあわいをさまよう姿を静かに描いた映像詩で、ロカルノ国際映画祭最優秀短編賞も受賞した話題の一作。ランティモスの『ニミック NIMIC』では、地下鉄での出会いをきっかけに、人生が少しずつ“模倣”されていく恐怖が、不条理かつ美しく展開される。グレイザーによる2作、『ザ・フォール THE FALL』は、フランシスコ・ゴヤの銅版画「理性の眠りは怪物を生む」に着想を得て生まれた、沈黙と仮面に覆われた不穏な世界。言葉のない映像が、観る者の内面に深く入り込む。『ストラスブール 1518 STRASBOURG 1518』は、16世紀に実在した“踊りのペスト”を題材に、世界的ダンサーたちが織りなす身体の狂騒を、パンデミック下の孤立と重ね合わせて描き出す。

そしてロルヴァケルとアーティストJRが手がけた『都市の寓話 An Urban Allegory』は、プラトンの「洞窟の比喩」を現代の都市に重ね、ひとりの少年の“気づき”を繊細に描く意欲作。劇中には、演出家役として映画監督レオス・カラックスも登場する。

公開された各作品の場面写真では、『まっすぐな首』で主演を務める安藤サクラや、『都市の寓話』に出演するカラックスの姿などが切り取られている。

（文＝リアルサウンド映画部）