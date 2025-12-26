ＷＮＩウェザの１１月中間期営業益３５％増で過去最高、配当性向１００％目安に記念配当上乗せへ ＷＮＩウェザの１１月中間期営業益３５％増で過去最高、配当性向１００％目安に記念配当上乗せへ

ウェザーニューズ<4825.T>は２６日の取引終了後、２６年５月期第２四半期累計（６～１１月）の連結決算を開示した。売上高は１２１億３３００万円（前年同期比４．５％増）、営業利益が２２億６８００万円（同３５．３％増）だった。売上高及び各段階利益で１１月中間期としての過去最高となった。あわせて、３月１日を効力発生日として１株を２株に分割すると発表。また、今期の年間配当に関して、記念配当を上乗せして配当性向１００％を目安に実施する予定だと公表した。



アプリ・ＳＮＳのユーザー数の増加に伴いサブスクリプションと広告による売り上げが増えたほか、法人向けはエネルギー市場に加え、建設・物流・工場などの新市場での拡販が進行。費用面では販促費が縮小し大幅増益に寄与した。記念配当は現時点で具体的な金額は未定であるものの、通期業績予想を鑑みた試算では株式分割後ベースで３０～３５円となると見込む。



出所：MINKABU PRESS