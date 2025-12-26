徐若熙がソフトバンクに 背番号「18」 台湾人にも背負う資格あると「証明したい」
（台北中央社）ソフトバンクは26日、台湾プロ野球（CPBL）の味全ドラゴンズから今オフに獲得した右腕、徐若熙（25）の入団会見を台北市内で開いた。背番号「18」を背負う徐。先発ローテーションの枠を全力で勝ち取り、チームに勝利をもたらしたいと語り、台湾人選手にもエースナンバーである18を着ける資格があるということを証明したいと力を込めた。
2019年ドラフト1位で味全に入団。高い奪三振率（10.298）や安定した投球（防御率2.42）が高く評価されており、10月末には海外移籍制度（ポスティングシステム）を申請した。
複数球団が熱い視線を送る中、ソフトバンクは本人を福岡に招き、王貞治会長との食事会を開くなど積極的に動いていた。3年総額1千万米ドル（約15億4700万円）の大型契約とみられる。
会見に出席した三笠杉彦GM（ゼネラルマネジャー）は、徐について台湾を代表する投手だとし、ソフトバンクへの加入は熱望していたと喜んだ。
城島健司CBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）は、「彼のピークが今だとは思っていません」と断言。ソフトバンクのテクノロジーと科学に基づいた指導の下、もっとスケールの大きい投手に育てられるはずとの見解を示した上で、数年後には世界で活躍できるようなピッチャーになってくれると期待を寄せた。
徐は移籍先に日本の球団を選んだことについて、身体能力の向上や経験の蓄積を目指したいと説明し、最終的にはメジャーリーグを目標とする考えを示した。
（謝静雯／ 編集：楊千慧）
2019年ドラフト1位で味全に入団。高い奪三振率（10.298）や安定した投球（防御率2.42）が高く評価されており、10月末には海外移籍制度（ポスティングシステム）を申請した。
会見に出席した三笠杉彦GM（ゼネラルマネジャー）は、徐について台湾を代表する投手だとし、ソフトバンクへの加入は熱望していたと喜んだ。
城島健司CBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）は、「彼のピークが今だとは思っていません」と断言。ソフトバンクのテクノロジーと科学に基づいた指導の下、もっとスケールの大きい投手に育てられるはずとの見解を示した上で、数年後には世界で活躍できるようなピッチャーになってくれると期待を寄せた。
徐は移籍先に日本の球団を選んだことについて、身体能力の向上や経験の蓄積を目指したいと説明し、最終的にはメジャーリーグを目標とする考えを示した。
（謝静雯／ 編集：楊千慧）