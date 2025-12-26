“なんとなく不調”に寄り添ってくれる。新コンセプトの漢方薬店「REMEDY CAVE」が私のよりどころになった話

仕事納めを迎えたみなさん、今年もおつかれさまでした！ 師走の忙しさで慢性的な疲労を抱えたまま、年末年始のお休みに入ったという方も多いのではないでしょうか？ 私も“なんとなく不調”な気がしているんですが、具体的な解決方法がなく困っています……。

そこで訪れたのが、12月7日に表参道にオープンした「REMEDY CAVE（レメディ ケイブ）」。肌（外側）と内側（呼吸・巡り）を同じ方向に“調律”する新しいコンセプトの漢方薬店です。

■ピンクソルト洞窟×スキンケア×漢方を融合した“コンセプト漢方薬店”

REMEDY CAVEでは、漢方の処方のほか、オーストラリア発の敏感肌向けスキンケア「SNOW FOX SKINCARE」の商品販売、ピンクソルトの“洞窟”で瞑想やマッサージなど、さまざまな体験ができます。

SNOW FOX SKINCAREを日本に紹介したApex Commerce 代表 茂住昌子さんは、一人ひとりの肌悩みに向き合っていった結果、肌悩みは奥が深く、長期で体内から変えていく努力も必要だという事実に直面したのだとか。

また、かつて自身がNYで不妊治療中に漢方を毎週煎じた体験から、漢方とスキンケア、そしてリラクゼーションの３方向から、肌や頭皮悩みに対して、医薬品レベルで長期的にサポートしたいと願うようになり、今回REMEDY CAVEをオープンしたそうです。

■何がいいのか迷う漢方も、体調に合わせてしっかりサポート

お店では、REMEDY CAVE独自のカウンセラー資格である「コントゥール調律師™（CONTOUR CONDUCTOR™）」の方がカウンセリングをしてくれます。薬剤師・登録販売者の知見に、肌の知識とリフレクソロジーを統合した提案をしてくれるコントゥール調律師™の方が、その日の体調や肌、気分などをヒアリングし、その時の自分に合う漢方やスキンケアを提案してくれます。

また、SNOW FOX SKINCAREが追求してきた「最先端植物由来成分で攻める揺らぎ肌・敏感肌用スキンケア処方」をさらに発展させ、肌が揺らぐ根本原因と向かい合うために、厳選した漢方を採用。熱を発散させ赤みを和らげる十味敗毒湯、炎症と乾燥のバランスに配慮した温清飲（黄連解毒湯＋四物湯）、コンディションの底上げを支える補中益気湯、心身の揺らぎに寄り添う加味逍遙散など、信頼度の高い漢方処方を中心に取り扱っています。

実はこの漢方、カウンセリング専売品となっていて、オンラインでは購入できないんです。さらに、コントゥール調律師™のカウンセリングを受けることで、REMEDY CAVEでは分包で購入できるというのもポイント。その時の自分に合った漢方を必要な分だけ購入することができます。

また、REMEDY CAVEでは月額会員制プログラムを用意しています。HALOセラピーの利用やリフレを毎月受けることができるほか、漢方やスキンケアなどの店内商品を10%OFFで購入可能、サンプル無料プレゼントなどの特典がついてきます。

■ピンクソルトに囲まれた非日常な空間で、自分を見つめなおす

REMEDY CAVEでもう一つ見逃せないのが、岩塩に包まれた“洞窟”です。やわらかい光の空間には、全てピンクソルトで作られた壁と、砂状のピンクソルトが敷き詰められています。

欧米では岩塩を活用した「HALOセラピー」が補完的ウェルネスとして広く親しまれていて、呼吸や睡眠、ストレスのセルフケア習慣として支持されているそう。この空間は「HALOセラピー」を行うために利用できるほか、フット＆ハンドのマッサージを受けることも可能です。

店舗の中にあるとは思えない静けさが心地よく、やさしい光を見ながらぼうっと物思いにふけってしまいました……！

■今の私に必要なものを、一緒に考えてくれる場所に

忙しい日々を過ごしていると、「なんか疲れてるな」「ちょっと肌が乾燥しているな」「あんまり眠れなかったな」といった何気ない不調を、そのままにしてしまいがちです。不調に気づいてネットで検索してみるものの、何が自分に合っているのか分からず、そのまま放置してしまうことも。

REMEDY CAVEなら、ちょっとした会話の「なんとなく不調です」をきちんと受け止めてくれます。「自分のからだと向き合いたいけれど、何をしたらいいのか分からない……」という方は、ぜひREMEDY CAVEを訪れてみてはいかがでしょうか。

■店舗概要

REMEDY CAVE（レメディ ケイブ）

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-45-8 North Aoyama 1F-A

営業時間：11:00-20:00

定休日：不定休もしくは毎週水曜日 および年末年始（12/31-1/3）

公式サイト：https://remedycave.com/

（取材・文：松岡紘子／マイナビウーマン編集部）