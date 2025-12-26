¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡Û¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡×¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿Ìë¡ª¶ÌÃÖ¹ÀÆó with ¸Î¶¿³ÚÃÄ 10¼þÇ¯¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¥ì¥Ý¸ø³«
WOWOW¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î¤è¤ê2¥õ·îÏ¢Â³¤Ç¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤òÆÃ½¸¡£¤³¤Î¤¿¤Ó1·î1Æü19»þ¤«¤éÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡Ø¶ÌÃÖ¹ÀÆó with ¸Î¶¿³ÚÃÄ 10¼þÇ¯ Concert Tour 2025 ～blue eggplant field¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¸Î¶¿³ÚÃÄ¤È¤È¤â¤ËÆüËÜÁ´¹ñ¤ò½ä¤ë²»³Ú¤ÎÎ¹
¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤¬¸Î¶¿³ÚÃÄ¤È¤È¤â¤ËÆüËÜÁ´¹ñ¤ò½ä¤ë²»³Ú¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï2015Ç¯¤Î¤³¤È¡£ÍâÇ¯°Ê¹ß¤âÍÍ¡¹¤Ê¥Ä¥¢ー¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤Ë²Î¤òÂ£¤êÆÏ¤±¤ÆÍè¤¿¡£10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤â8·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Á´24¥õ½ê4¸ø±é¤ÎÁ´¹ñ¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹Øí´µ¤Î¤¿¤á4¸ø±é¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤êÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¿¶ÂØ¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Í½´ü¤»¤Ìº¤Æñ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢11·î12Æü¤ËÀ»ÃÏ¡¦Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
Äê¹ï¤ò²á¤®¤ë¤È¾ìÆâ¤¬°ÅÅ¾¤·¡¢ÁíÀª15Ì¾¤Î¸Î¶¿³ÚÃÄ¤¬¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¯¡£1¶ÊÌÜ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥È¶Ê¡Ö¤¢¤³¤¬¤ì¡×¤À¡£¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤¬¿¥¤êÀ®¤¹²»¤ÎÏ¢¤Ê¤ê¤¬¼Â¤Ë¸·¤«¤À¡£¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡§µÈÅÄ±§Ãè¡¢Ì¾ÁÒ¼ç¡¢±üÅÄ±ÍÀ¸¡¢ÂçÄÐÅíÅÍ¡£¥ô¥£¥ª¥é¡§´ÜÀôÎé°ì¡¢ÂçÄÔ¤Ò¤í¤Î¡£¥Á¥§¥í¡§Â¼Ãæ½ÓÇ·¡¢ÈÓÅçÁÕ¿Í¡£¹ë²Ú¤ÊÉÛ¿Ø¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¹â²í¤ÊëßÄ´¤¬½Ëº×¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤¬¾å¼ê¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ÉñÂæÃæ±û¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÄ¤¤¥Ð¥¹¥«¥êー¥Î¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢²Î¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀÄ¤¤¡È¤Ê¤¹Èª¡É¡×¤À¡£ÂçÀÚ¤Ê²È¡¢²Öºé¤¯¤Õ¤ë¤µ¤È¡£½À¤é¤«¤Ê²ÎÀ¼¤¬¡¢Ä°½°¤òµ²±¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¸Î¶¿¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£8¿Í¤Î¸¹³Ú´ïÂâ¤ÈÌçÅÄ ¡ÈJAW¡É¹¸²ð¤ÈÉðÅèÁï¤Î¥µ¥¯¥½¥Õ¥©ー¥ó¤Ë¤è¤ëÁ°ÁÕ¤ËÂ³¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¡Ö¤«¤é¤Ã¤Ý¤Î¿´¤Ç¡×¤À¡£Çº¤ó¤ÇÈè¤ì¤Æ¤â¡¢Êâ¤Â³¤±¤Æ¶õ¤ò¸«¾å¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò²Î¤¦¡£»ü¤·¤à¤è¤¦¤Ê´ãº¹¤·¤ÇÄ°¤¼ê¤Ò¤È¤ê°ì¿Í¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤¡£
¡Ö¤½¤ì°Ê³°¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Èà¤Î²»³Ú¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÈÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡É¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤òÅê¤²³Ý¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢µ§¤ê¤òÊû¤²¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»×¤¤¤ò¥Õ¥§¥¤¥¯¤ËÃí¤°¡£²Î¤¤½ª¤¨¤Æ¿¼¤¯ð÷¤¯¤½¤Î¾Ð´é¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ñー¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃæËÌÍµ»Ò¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤òµ¯¸»¤È¤·¤¿¥¦¥©ー¥¿ー¥É¥é¥à¤ò¶î»È¤·Ì±Â²²»³Ú¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤âÉÕ²Ã¤µ¤ì¤¿¡ÖÂÀÍÛ¤µ¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥±ー¥ë¤ÎÂç¤¤Ê¥Ð¥ó¥É¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤¬¹âÍÈ¤ò¤«¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¶ÌÃÖ¤¬ÄÞÃÆ¤¯¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥¨¥ì¥¥®¥¿ー¤âÌ£¤ï¤¤¿¼¤«¤Ã¤¿¡£¥Ùー¥¹¤ÎÀé¥öºê³Ø¤È¥É¥é¥à¥¹¤Î¾¾¸¶¡È¥Þ¥Ä¥¥Á¡É´²¤¬¹ï¤à¥¨¥¤¥È¥Óー¥È¤Î¥í¥Ã¥¯¥ó¥íー¥ë¤Ë¾è¤»¤Æ¡È¥¬¥ó¥Ð¥ì¡É¤È·«¤êÊÖ¤¹¡Ö¸Åº£ÅìÀ¾¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤Ë¸ÝÉñ¤µ¤ì¤¿´Ñ½°¤¬ÁíÎ©¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸Æ±þ¤¹¤ë¡£
°ìÅ¾¤·¤Æ¥¸¥ã¥¸ー¤Ê¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤Ç¤Ï¥ß¥éー¥Üー¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¹õ¤¤¥í¥ó¥°¥³ー¥È¤È¥Ö¥ëー¤Î¥¹¥Èー¥ë¤ò¤Þ¤È¤¤±ð¤ä¤«¤Ë²Î¤¦Èà¤Î»Ñ¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¤ËÅ¾Ä´¤·¤Ä¤ÄÉÁ¤«¤ì¤ë´±Ç½Åª¤ÊÀ¤³¦¡¢¤½¤·¤Æ¿¶¤ìÉý¤ÎÂç¤¤¤¶ÊÄ´¤ò¸«»ö¤Ë±éÁÕ¤·ÀÚ¤ë¸Î¶¿³ÚÃÄ¤Îµ»ÎÌ¤Ë¤âáã¤ì¤¿¡£Á°È¾ºÇ¸å¤Ï°¦¤¹¤ë¿Í¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤òµá¤á¤ë¥Ô¥å¥¢¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ö¥³ー¥ë¡×¤À¤Ã¤¿¡£Óñ¤¯¤è¤¦¤Ê²Î¤¤½Ð¤·¤«¤é¿Ì¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¶«¤Ó¡¢¤½¤·¤ÆËü´¶¤ò¹þ¤á¤¿¥é¥¹¥È¤ÎÀä¾§¡£°µ´¬¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤Ì¾±é¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÄ¤¤¡È¤Ê¤¹¡ÉÈª¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸åÈ¾¡£¥Ð¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿ー¤Ç¤â¤¢¤ë¥È¥ª¥ß¥è¥¦¤¬ÃÆ¤¯¥ー¥Üー¥É¤ÎÀûÎ§¤ËÍ¶¡Ê¤¤¤¶¤Ê¡Ë¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¶ÌÃÖ¤¬Ìá¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£²Î¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÀ±¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÂç¤¤Ê»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡ÖÓÞ¾Ð¡×¡£¤«¤Ä¤Æ¥Óー¥È¤¿¤±¤·¤ËÄó¶¡¤·¤¿³Ú¶Ê¤À¡£ÌçÅÄ¡ÈJAW¡É¹¸²ð¤ÈÉðÅèÁï¤¬ÁÕ¤¹¤ë¥Õ¥ëー¥È¤Î²»¿§¤â¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤À¡£
¡Ö¼¡¤Ï·¯¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ëÈÖ¤À¤è¡×¤È¹ð¤²¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥¤¥à¤«¤éËÂ¤¬¤ì¤¿¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Î¥é¥ó¥×¡×¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Ì¤¯¤â¤ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë²Î¤Ë´¶¤¸Æþ¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¡Ö¥µー¥Á¥é¥¤¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¿ð¡¹¤·¤¤¥Õ¥ìー¥º¤Ë¾è¤»¤ÆÁ´¿ÈÁ´Îî¤ò²Î¤Ë¹þ¤á¤ë¡£»ê¹â¤Î¥Ð¥éー¥É»°Ï¢È¯¤Ë¡¢Âç¤¤Ê´¶Æ°¤¬¹¤¤²ñ¾ì¤òÊñ¤ó¤À¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¶Ë¾å¤Î¥°¥ëー¥ô¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤ë»þ´Ö¤À¡£¥½¥ê¥Ã¥É¤Ç¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤«¤ÄÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¤¬Â³¤¯¡Ö¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¶ÌÃÖ¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¶«¤ó¤ÇµÒÀÊ¤òÀú¤ë¡£
½©»³¹ÀÆÁ¤Î¥Ïー¥É¥í¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê·ã¤·¤¤¥®¥¿ー¥½¥í¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿¡Ö¹¥¤¤µ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç®¶¸¤¬¤µ¤é¤Ë·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¡£²áÇ®¤¹¤ë±éÁÕ¤È´¿À¼¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¹âÍÈ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤¿²»³Ú¤Î¶Â±ã¤À¡£
¸ß¤¤¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¼¨¤·¹ç¤¦Èà¤È¸Î¶¿³ÚÃÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥ó¥Ðー¾Ò²ð¤ò·Ð¤ÆÊü¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖJUNK LAND¡×¤À¤Ã¤¿¡£¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¸¦¤®À¡¤Þ¤·¤¿¥³¥È¥Ð¤ÎÂ®¼ÍË¤¤òÊü¤Ä¶ÌÃÖ¤ò¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬ÄÉÁö¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¡£Èà¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¿²»³Ú²È¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤¬ÅÁ¤ï¤ë°ì¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£¥³ー¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÈÇ®¤¤¸ò´¶¤òÂ³¤±¤¿¸å¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÅÄ±à¡×¤À¡£¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢¡ÈÌóÂ«¤Î²Î¡É¤òÁ´°÷¤ÇÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥á¥í¥Ç¥£ー¡×¤â¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡£²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤Þ¤À¸«¤ÌÌ¤Íè¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Òì¤¯¤è¤¦¤Ê²Î¤¤½Ð¤·¤«¤éºÇ¸å¤Î¥í¥ó¥°¥Èー¥ó¥·¥ã¥¦¥È¤Þ¤Ç¡¢³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤éÄ°¤Æþ¤ë´ÑµÒ¤Î»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ðー¤È¤È¤â¤Ë°§»¢¤ò¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¤Ò¤È¤ê»Ä¤Ã¤¿Èà¤Ï¡ÖMR.LONELY¡×¤Î¥Õ¥ìー¥º¤ò¶«¤Ó¡¢Ëþ¾ì¤Î´Ñ½°¤È¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¹¤ë¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â²Î¤òÄÌ¤¸¤Æ·Ò¤¬¤í¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£
´¶Æ°¤È¾Þ»¿¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥¢¥ó¥³ー¥ë¤ò¼õ¤±¤ÆºÇ¸å¤Ë²Î¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¶Ê¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡×¤À¤Ã¤¿¡£¿Í¡¹¤¬±Ä¤àÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òÎå¤Þ¤·¡¢Ã¯¤â¤Î¿ÍÀ¸¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¥¢¥ó¥»¥à¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
±éÁÕ¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈÈà¤Ïñ¥ÁÖ¤Èµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤ÊÂåÉ½¶Ê¤ÎÃÂÀ¸¤ËÇï¼ê¤È´¿À¼¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤ª¤µ¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤òËÂ¤®¸ÀÍÕ¤ò¤·¤¿¤¿¤á¡¢²Î¤Ç¥¨ー¥ë¤òÂ£¤ë¡£¤½¤ì¤¬¶ÌÃÖ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²Î¤¦¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¶òÄ¾¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¿¿Ùõ¤Ë²»³Ú¤ÎÎ¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡£¤Þ¤¿¤¢¤é¤¿¤ÊÎ¹Ï©¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Èà¤ÎÇØÃæ¤Ç¡È¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡É¤¬¹â¤é¤«¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¿¼¤¤´¶³´¤òÊú¤¤¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÌë¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢2·î8Æü¤Ë¤Ï¡Ø¶ÌÃÖ¹ÀÆó ～¸Î¶¿³ÚÃÄ Concert Tour 2015～¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
WOWOW¡Ø¶ÌÃÖ¹ÀÆó with ¸Î¶¿³ÚÃÄ 10¼þÇ¯ Concert Tour 2025 ～blue eggplant field¡Ù
01/01¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë1900～
WOWOW¥é¥¤¥Ö¤ÇÊüÁ÷¡¿WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»ÍâÆü～WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç2½µ´Ö¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
WOWOW¡Ø¶ÌÃÖ¹ÀÆó ～¸Î¶¿³ÚÃÄ Concert Tour 2015～¡Ù
02/08¡ÊÆü¡Ë15:45～
WOWOW¥é¥¤¥Ö¤ÇÊüÁ÷¡¿WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®½ªÎ»¸å～WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç2½µ´Ö¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
