milet最新CDシングルに「Anytime Anywhere」の新アレンジ収録決定！ボーカルも再録音

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

miletが、TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期のエンディングテーマ「The Story of Us」を、2026年3月4日にCDシングルとしてリリース。このたび、収録楽曲の追加とその詳細が解禁となった。

■CDシングル「The Story of Us」収録曲追加と詳細解禁

今回あらたに発表されたのは、初回盤・通常盤に「Anytime Anywhere - Piano Session」、期間生産限定アニメ盤に「Anytime Anywhere - A.Gt Session」がそれぞれ収録されるという内容だ。

TVアニメ『葬送のフリーレン』第1期エンディングテーマとして書き下ろされた「Anytime Anywhere」を、今回あらたに、ピアノをメインに最小限の楽器で丁寧に紡いだセッション、そしてギターとチェロが優雅に絡み合うセッションという、それぞれ異なるアレンジで制作し、それに合わせてmiletのボーカルも再録音されている。

原曲とはまた違った表情を見せる「Anytime Anywhere」に注目だ。

なお、「The Story of Us」は、2026年1月16日より配信がスタートする。

■リリース情報

2026.01.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「The Story of Us」

2026.03.04 ON SALE

SINGLE「The Story of Us」

■関連リンク

TVアニメ『葬送のフリーレン』番組サイト

http://frieren-anime.jp

milet OFFICIAL SITE

https://www.milet.jp/

■【画像】milet「The Story of Us」ジャケット写真

■【画像】『葬送のフリーレン』第2期ビジュアル、ロゴ