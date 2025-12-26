milet最新CDシングルに「Anytime Anywhere」の新アレンジ収録決定！ボーカルも再録音
miletが、TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期のエンディングテーマ「The Story of Us」を、2026年3月4日にCDシングルとしてリリース。このたび、収録楽曲の追加とその詳細が解禁となった。
■CDシングル「The Story of Us」収録曲追加と詳細解禁
今回あらたに発表されたのは、初回盤・通常盤に「Anytime Anywhere - Piano Session」、期間生産限定アニメ盤に「Anytime Anywhere - A.Gt Session」がそれぞれ収録されるという内容だ。
TVアニメ『葬送のフリーレン』第1期エンディングテーマとして書き下ろされた「Anytime Anywhere」を、今回あらたに、ピアノをメインに最小限の楽器で丁寧に紡いだセッション、そしてギターとチェロが優雅に絡み合うセッションという、それぞれ異なるアレンジで制作し、それに合わせてmiletのボーカルも再録音されている。
原曲とはまた違った表情を見せる「Anytime Anywhere」に注目だ。
なお、「The Story of Us」は、2026年1月16日より配信がスタートする。
■リリース情報
2026.01.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE「The Story of Us」
2026.03.04 ON SALE
SINGLE「The Story of Us」
