Superflyがミセスをカバー！Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」のライブ映像公開

2025年をカバーイヤーとして精力的に活動してきたSuperflyが、キャリア初の邦楽カバーアルバム『Amazing』を携えて開催された全公演完全ソールドアウトの全国ホールツアー『Superfly Hall Tour 2025 “Amazing Session”』より、Mrs. GREEN APPLEの名曲「僕のこと」のライブ映像を公開した。

■2025年のカバーイヤーを代表するワンシーン

Superflyの全国ホールツアー『Superfly Hall Tour 2025 “Amazing Session”』は、8月の札幌公演を皮切りにスタートし、11月6日まで10都市13公演を実施。ホールツアーとしては2015年の『Superfly WHITE TOUR 2015』以来、約10年ぶりに開催され、チケットは早々に全公演完全ソールドアウトを記録した。

6月にリリースされた自身初となるカバーアルバム『Amazing』を引っさげ行われた本ツアーでは、Superflyの代表曲に加え、アルバムに収録された名曲カバーを多数披露。ここでしか聴くことのできない特別なセットリストと圧巻のステージに会場中が酔いしれる、濃厚な約2時間半を届けた。

このたび公開となった「僕のこと」のライブ映像は、東京ガーデンシアターで行われたツアーファイナル公演のライブ本編の最後に披露された一曲。内省して自身に問うように静かに歌う部分と、《ああ なんて素敵な日だ》と高らかに歌い上げる部分、その抑揚による引き込み力は音源以上だと唸らせ、2025年のSuperflyのカバーイヤーを代表するワンシーンと言っても過言ではない。

同ツアーファイナル公演は、現在U-NEXTで見逃し配信中。見放題配信で、U-NEXTの月額会員なら誰でも視聴可能だ。

なお、Superflyは12月26日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーションSUPER LIVE 2025』へ生出演。カバーアルバム『Amazing』から、ライブ映像が公開されたMrs. GREEN APPLEの名曲「僕のこと」を披露する。

Superflyが2025年を締め括るカバーパフォーマンス、この一年のたくさんの感謝とMrs. GREEN APPLEへのリスペクトを込めた全身全霊の歌声を、ぜひチェックしよう。

■リリース情報

2025.06.18 ON SALE

ALBUM『Amazing』

■番組情報

テレビ朝日系『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』

12/26（金）16:30～23:10

MC：タモリ / 鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）

■【画像】Superfly ライブ写真、アーティスト写真

PHOTO BY 渡邉一生 / SLOT PHOTOGRAPHIC ※ライブ写真

