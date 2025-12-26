「日経225ミニ」手口情報（26日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、1月限251枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月26日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の251枚だった。
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 251( 251)
SBI証券 398( 220)
楽天証券 253( 217)
ソシエテジェネラル証券 176( 176)
松井証券 27( 27)
三菱UFJeスマート 42( 22)
マネックス証券 21( 21)
フィリップ証券 10( 10)
日産証券 9( 9)
ドイツ証券 7( 7)
岩井コスモ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 125( 125)
楽天証券 101( 101)
ABNクリアリン証券 44( 44)
SBI証券 51( 43)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6581( 6581)
SBI証券 5285( 2627)
ソシエテジェネラル証券 2163( 2163)
松井証券 2069( 2069)
楽天証券 3712( 1974)
三菱UFJeスマート 1467( 697)
日産証券 533( 533)
バークレイズ証券 356( 356)
マネックス証券 293( 293)
フィリップ証券 209( 209)
ゴールドマン証券 85( 85)
インタラクティブ証券 80( 80)
野村証券 56( 56)
BNPパリバ証券 52( 52)
広田証券 47( 47)
モルガンMUFG証券 47( 47)
光世証券 16( 16)
岩井コスモ証券 13( 13)
ドイツ証券 13( 13)
ビーオブエー証券 9( 9)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース