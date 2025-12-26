「日経225ミニ」手口情報（26日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、1月限7662枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月26日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7662枚だった。
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7662( 7662)
ソシエテジェネラル証券 6060( 6060)
SBI証券 4443( 1875)
楽天証券 1839( 715)
松井証券 508( 508)
三菱UFJeスマート 463( 291)
インタラクティブ証券 264( 264)
マネックス証券 247( 247)
JPモルガン証券 215( 215)
日産証券 181( 181)
フィリップ証券 129( 129)
ドイツ証券 72( 72)
岩井コスモ証券 41( 41)
ゴールドマン証券 10( 10)
立花証券 7( 7)
共和証券 4( 4)
バークレイズ証券 3( 3)
豊証券 2( 2)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 416( 416)
ソシエテジェネラル証券 319( 319)
楽天証券 324( 272)
SBI証券 133( 89)
マネックス証券 35( 35)
日産証券 30( 30)
松井証券 18( 18)
三菱UFJeスマート 13( 11)
JPモルガン証券 7( 7)
インタラクティブ証券 6( 6)
フィリップ証券 1( 1)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 140606( 140606)
ソシエテジェネラル証券 78301( 78301)
SBI証券 54222( 25772)
松井証券 23095( 23095)
バークレイズ証券 22016( 22016)
サスケハナ・ホンコン 18647( 18647)
楽天証券 32869( 16631)
JPモルガン証券 8173( 8173)
日産証券 7853( 7853)
三菱UFJeスマート 11718( 6654)
モルガンMUFG証券 4122( 4122)
マネックス証券 4053( 4053)
みずほ証券 3728( 3726)
ビーオブエー証券 2855( 2855)
BNPパリバ証券 2355( 2355)
広田証券 2172( 2172)
ゴールドマン証券 1928( 1926)
野村証券 2025( 1805)
UBS証券 1764( 1764)
東海東京証券 1229( 1229)
SMBC日興証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース