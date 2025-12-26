「TOPIX先物」手口情報（26日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限124枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月26日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の124枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 124( 124)
ソシエテジェネラル証券 119( 119)
バークレイズ証券 50( 50)
SBI証券 32( 32)
野村証券 30( 30)
UBS証券 27( 27)
インタラクティブ証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 18( 14)
ビーオブエー証券 13( 13)
日産証券 12( 12)
松井証券 11( 11)
みずほ証券 9( 9)
JPモルガン証券 8( 8)
ゴールドマン証券 45( 7)
フィリップ証券 6( 6)
光世証券 4( 4)
BNPパリバ証券 1( 1)
山和証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース