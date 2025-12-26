「日経225先物」手口情報（26日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限304枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月26日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の304枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 304( 304)
SBI証券 183( 103)
ソシエテジェネラル証券 71( 71)
松井証券 64( 64)
野村証券 59( 59)
ゴールドマン証券 40( 40)
バークレイズ証券 33( 33)
三菱UFJeスマート 83( 31)
インタラクティブ証券 28( 28)
日産証券 26( 26)
楽天証券 67( 25)
マネックス証券 21( 21)
JPモルガン証券 18( 18)
みずほ証券 17( 17)
大和証券 14( 14)
フィリップ証券 10( 10)
光世証券 2( 2)
UBS証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
日産証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース