「日経225先物」手口情報（26日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万1818枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月26日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万1818枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 11818( 11215)
ソシエテジェネラル証券 6480( 5976)
サスケハナ・ホンコン 2388( 2388)
SBI証券 2426( 1295)
バークレイズ証券 1007( 991)
日産証券 979( 979)
JPモルガン証券 1085( 930)
野村証券 1782( 841)
松井証券 706( 706)
ビーオブエー証券 659( 586)
BNPパリバ証券 514( 514)
楽天証券 812( 470)
ゴールドマン証券 795( 463)
みずほ証券 432( 432)
UBS証券 1079( 384)
モルガンMUFG証券 459( 379)
ドイツ証券 335( 335)
三菱UFJeスマート 420( 328)
三菱UFJ証券 1275( 318)
インタラクティブ証券 147( 147)
SMBC日興証券 112( 0)
大和証券 99( 0)
東海東京証券 12( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 22( 22)
楽天証券 29( 21)
松井証券 9( 9)
バークレイズ証券 5( 5)
SBI証券 6( 4)
ドイツ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース