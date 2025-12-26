高校バスケの冬の祭典『SoftBank ウインターカップ2025 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会』で男子の県代表の1校・帝京長岡は3回戦に臨み、大接戦を制しベスト8進出を決めました。



相手は宮城・仙台大附属明成。夏のインターハイベスト4の強豪です。

第2Qが終わって39-30と帝京長岡がリード。しかしここから仙台大明成が3ポイントなどで猛追。第３Qで51-51の同点となりました。



この試合に先立って3回戦を戦った新潟代表のもう1校・開志国際は前回王者・福岡大附属大濠と対戦し75-77で惜しくもやぶれました。その試合と同じく1点を争う攻防に。



第4Q、仙台大明成が一時逆転に成功するも、すぐさま帝京長岡も取り返します。さらに帝京長岡が再逆転するとすぐさま仙台大明成も追いつき同点に。

残り5分・仙台が3ポイントを決めて55-58としてまたも逆転。しかし帝京長岡はスティールから2本のゴールを決めてさらに逆転します。

その後は落ち着いてフリースローを決めるなど逆転を許さなかった帝京長岡。68-61で接戦を制し、ベスト8・準々決勝進出を決めました。

試合は27日、相手は強豪・福岡第一です。

